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UNICEF: Afrika'da 20 milyondan fazla kişi su ve gıda yardımına ihtiyaç duyacak - Son Dakika

UNICEF: Afrika'da 20 milyondan fazla kişi su ve gıda yardımına ihtiyaç duyacak

08.02.2022 19:07
UNICEF: Afrika'da 20 milyondan fazla kişi su ve gıda yardımına ihtiyaç duyacak

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika'da 20 milyondan fazla kişinin gelecek altı ay içerisinde acil su ve gıda yardımına ihtiyaç duyacağını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika'da 20 milyondan fazla kişinin gelecek altı ay içerisinde acil su ve gıda yardımına ihtiyaç duyacağını bildirdi.

UNICEF Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörü Muhammed Malik Fall, basın mensuplarına, Eritre, Etiyopya, Kenya ve Somali'deki insani krizin arttığını söyledi.

Fall, "Eritre, Etiyopya, Kenya ve Somali'de gelecek altı ay içerisinde 20 milyondan fazla kişi acil insani yardıma ihtiyaç duyacak." ifadesini kullandı.

Bölgede son 40 yılın en kurak döneminin yaşandığına dikkati çeken Fall, iklim değişikliğine bağlı şiddetli kuraklığın su sıkıntısını da beraberinde getirdiğini ve çiftlik hayvanlarının da bu nedenle can verdiğini kaydetti.

Fall, kuraklık nedeniyle insanların göç ettiğini, gıda sıkıntısının yaşandığı ve salgın hastalıkların yayıldığını, bu durumdan en fazla çocukları etkilendiğini vurguladı.

Eritre, Etiyopya, Kenya ve Somali'deki kuraklık nedeniyle 5,5 milyon çocuğun yetersiz beslendiğini belirten Fall, "Gelecek üç ay içerisinde yağmur yağmazsa bu sayı iki katına çıkacak." dedi.

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Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, Afrika, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UNICEF: Afrika'da 20 milyondan fazla kişi su ve gıda yardımına ihtiyaç duyacak - Son Dakika


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