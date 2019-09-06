Son Dakika Haberleri: UNICEF raporu: Her beş gençten biri internette taciz nedeniyle derslere girmiyor
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UNICEF raporu: Her beş gençten biri internette taciz nedeniyle derslere girmiyor

1 saat önce

Birleşmiş Millletler tarafından 30 ülkede yapılan bir araştırma, sosyal medya üzerinden tacize uğrayan 5 gençten birinin okul derslerine katılmadığını ortaya koydu.

UNICEF raporu: Her beş gençten biri internette taciz nedeniyle derslere girmiyor, System.String[]

Birleşmiş Millletler tarafından 30 ülkede yapılan bir araştırma, sosyal medya üzerinden tacize uğrayan her beş gençten birinin okulda derslerine katılmadığını ortaya koydu.


Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) anketine anonim bir şekilde katılan 170 bin genç psikolojik şiddet olaylarının özellikle Facebook, Instagram, Snapchat ve Twitter üzerinden gerçekleştiğini belirtti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:24 
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