Üniversite, mezun öğrencilerine cüppe ve kep gönderdi - Son Dakika

Koronavirüs önlemleri kapsamında mezuniyet kutlamalarını dijital ortama taşıyan, ancak salgının gidişatına bağlı olarak Eylül ayında kampüste geleneksel diploma törenini de hayata geçirmeye hazırlanan Maltepe Üniversitesi , üç bini aşkın mezun öğrencisinin Türkiye 'nin dört bir yanındaki evlerine cüppe ve kep gönderdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) verilerine göre koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında lisans düzeyinde en fazla online ders ve canlı sınıf uygulaması yaparak birinci sıraya yerleştiğini duyuran Maltepe Üniversitesi, uzaktan eğitime geçişle birlikte Türkiye'nin dört bir yanındaki evlerine geri dönen üç bini aşkın mezun öğrencisinin adresine cüppe ve kep göndererek, evlerde mezuniyet heyecanı yaşattı.

Sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilen Maltepe Üniversitesi mezuniyet törenleri "Aynı gökyüzünü paylaşıyorsak, uzakta değilizdir" sloganıyla haziran ayı sonunda düzenlenmişti. Maltepe Üniversitesi mezun olan 3 bin 38 öğrencisinin adreslerine cüppe, kep ve çantadan oluşan mezuniyet hediyesiyle birlikte bir veda mektubu göndererek, mezunlarının yüzünü güldürdü. Şartların düzelmesi halinde geleneksel mezuniyet töreninin Maltepe Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Marmara Açıkhava Tiyatrosu'nda eylül ayı içinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Aylarca zorunlu olarak evlerinde kalan mezun öğrencilere moral veren paketin içinden çıkan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar imzalı mektup ise öğrencilere duygu dolu anlar yaşattı. Prof. Karasar, "Bugünlerin yaşamınızda çok önemli bir yer tuttuğunu biliyorum. Ağır ağır çıktığınız bu merdiven serüveninde bir basamağı daha geride bıraktınız." sözleriyle seslendiği öğrencilerini tebrik etti. Karasar, mektubunda şöyle dedi:

"Önümüzde hayallerinizi gerçekleştirmek üzere olduğunuz bir dönem sizleri beklemekte. Bilmenizi isterim ki Maltepe Üniversitesi olarak her zaman bu güzel ailenin bir parçası olan sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerle en kısa zamanda tekrar bir araya geleceğimizi hatırlatır, hayalleriniz ve düşlerinizin hayat boyu gerçek olması ve sizleri mutlu etmesini dilerim"

Maltepe Üniversitesi, mezunların cüppe ve kepleriyle verdikleri pozların ise sosyal medyada paylaşım rekoru kırdığını da duyurdu. Öğrencilerin mesajları arasında "Mezun olduğumuzu şimdi anladık", "Bir üniversite düşünün, eve cüppenizi yolluyor", "Salgın yüzünden ertelenen mutsuzluğunu sürprizlerle mutluluğa çeviren okul gibi okul", "Hizmette sınır yok" gibi mesajlar dikkat dikkat çekti.

- İstanbul