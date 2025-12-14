Hasandağı\'nda mahsur kalan öğrenciler donma tehlikesi geçirdi, 50 kişilik ekip kurtardı

Aksaray'da Hasandağı'na tırmanış yaparken mahsur kalan üniversite öğrencileri Hikmet Yıldız ve Yusuf Güney, askeri helikopterle kurtarıldı. tırmanış yaparken mahsur kalan üniversite öğrenciler, askeri helikopterle kurtarıldı.

KARLI ZEMİNDE MAHSUR KALDILAR

Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi son sınıf öğrencileri Hikmet Yıldız (22) ve Yusuf Güney (22), Aksaray'da Hasandağı'na tırmanış yaptı. Karlı ve soğuk zeminde mahsur kalan öğrenciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

50 KİŞİ ONLARI ARADI

İhbar üzerine AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerinden oluşan 50 kişilik arama-kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi. Bölgeye ayrıca askeri helikopter çağrıldı ve öğrenciler bulunduğu yerden alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER

Hastanede öğrencileri ziyaret eden Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Donma tehlikesi geçirdiler ancak sağlık durumları iyi. Hasandağı karla kaplandığında çok güzel bir yer ama izinsiz tırmanışlar riskli. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ediyoruz" dedi.

YETKİLİLERDEN UYARI

Vali Kumbuzoğlu, tırmanışın izinli yapılmasının önemine vurgu yaparak, "İzinsiz tırmanış olunca bu tür hadiseler yaşanıyor. Vatandaşlarımızın can güvenliği için gerekli önlemleri almasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY