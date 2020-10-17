Üniversiteden Ermenistan'a kınama; Azerbaycan'ın her zaman yanındayız - Son Dakika

Üniversiteden Ermenistan'a kınama; Azerbaycan'ın her zaman yanındayız

17.10.2020 12:36
Üniversiteden Ermenistan'a kınama; Azerbaycan'ın her zaman yanındayız, System.String[]

Nişantaşı Üniversitesi, bir bildiri yayımlayarak Azerbaycan kentleri Gence ve Mingeçevir'e füze saldırıları düzenleyen Ermenistan'ı kınadı.

Nişantaşı Üniversitesi, bir bildiri yayımlayarak Azerbaycan kentleri Gence ve Mingeçevir'e füze saldırıları düzenleyen Ermenistan'ı kınadı. Üniversite yaptığı açıklamada, "Tek devlet iki millet anlayışını tüm kalbimizde hissederek, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı dileriz. Nişantaşı Üniversitesi olarak haklı davalarında her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 3'ü çocuk 13 sivil hayatını kaybetti. Ermeni ordusu, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri "orta menzilli balistik" füzeyle uykudayken vurdu. Ermenistan'ın saldırılarına Türkiye'de tepkiler devam ederken, Nişantaşı Üniversitesi de yayımladığı bir bildiri ile Ermenistan'ı kınadı. Üniversite, bildirisinde Azerbaycan'ın haklı davalarında her zaman yanlarında olduklarına vurgu yaptı.

Nişantaşı Üniversitesi'nin Ermenistan'ı kınama bildirisi şöyle;

"Nişantaşı Üniversitesi olarak, Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle lanetliyor ve kınıyoruz. Masum sivilleri hedef alan ve savaş suçu niteliğinde olan bu saldırılar; Ermenistan'ın bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir.  Yapılan bu alçak saldırılara Dünya ve AB ülkelerinin adeta onaylarcasına sessiz kalması kabul edilemez.

Tek devlet iki millet anlayışını tüm kalbimizde hissederek, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı dileriz. Nişantaşı Üniversitesi olarak haklı davalarında her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."


- İstanbul

Nişantaşı Üniversitesi, Azerbaycan, Ermenistan, Füze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversiteden Ermenistan'a kınama; Azerbaycan'ın her zaman yanındayız - Son Dakika

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