Üniversiteli genç Furkan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Üniversiteli genç Furkan son yolculuğuna uğurlandı

24.03.2022 16:54
Üniversiteli genç Furkan son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'da kaybolduktan 6 gün sonra cansız bedenine Tortum Gölü'nde ulaşılan üniversite öğrencisi Furkan Polat kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum'da kaybolduktan 6 gün sonra cansız bedenine Tortum Gölü'nde ulaşılan üniversite öğrencisi Furkan Polat kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan Furkan Polat (22), 18 Mart Cuma günü arkadaşına intihar edeceğine yönelik mesaj atarak ikametgahından ayrılmıştı. Ailenin ihbarı üzerine Polat'ın aracının Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrolünde son olarak Uzundere ilçesine giriş yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine jandarma tarafından yapılan incelemeler sonucu araç Pirinkayalar Geçidi Cam Teras önünde park halinde bulundu. AFAD ve Jandarma Su Altı Timleri, Tortum Gölü'nde arama çalışması başlattı. 6 gün süren arama çalışmalarının ardından gencin cansız bedeni öğle saatlerinde dalgıçlar tarafından gölde bulundu.

Genç Furkan bugün Narmanlı caminde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Furkan'ın cenaze törenine Erzurum Valisi Okay Memiş'te katılarak aileye taziye dileklerini iletti. - ERZURUM

Üniversiteli genç Furkan son yolculuğuna uğurlandı
Üniversiteli genç Furkan son yolculuğuna uğurlandı

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Üniversite, Yakutiye, Erzurum, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversiteli genç Furkan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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