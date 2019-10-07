Son Dakika Haberleri: Üniversiteli ipek, yurt odasında ölü bulundu
Son Dakika Güncel Üniversiteli ipek, yurt odasında ölü bulundu

Üniversiteli ipek, yurt odasında ölü bulundu

58 dakika önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencisi İpek Ç. (25), odasında ölü bulundu.

Üniversiteli ipek, yurt odasında ölü bulundu, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencisi İpek Ç. (25), odasında ölü bulundu. Vücudunda kesici ve delici aletle yara izine rastlanmayan İpek Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait İsabeyli Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda kalan, Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İpek Ç., bu sabah yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Odaya giren temizlik görevlisi, İpek Ç.'yi hareketsiz görünce yurt görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine yurda sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, İpek Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İpek Ç.'nin vücudunda ise kesici ve delici aletle yara izine rastlanmadı. Jandarma ekipleri, odada inceleme yaptı ardından İpek Ç.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Doğum yerinin Hatay olduğu öğrenilen İpek Ç.'nin, epilepsi hastası olduğu ve bir süredir antidepresan kullandığı belirtildi. Jandarma, İpek Ç.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:13 Kaynak: DHA
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