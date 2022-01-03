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Üniversitelilerin harçlıklarıyla aldığı kışlık kıyafetler Ağrı'daki köy çocuklarını ısıttı - Son Dakika

Üniversitelilerin harçlıklarıyla aldığı kışlık kıyafetler Ağrı'daki köy çocuklarını ısıttı

03.01.2022 12:06
Üniversitelilerin harçlıklarıyla aldığı kışlık kıyafetler Ağrı'daki köy çocuklarını ısıttı

Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi öğrencileri, harçlıklarıyla aldıkları kışlık kıyafetleri Ağrı'daki ihtiyaç sahibi köy çocuklarına ulaştırdı.

Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi öğrencileri, harçlıklarıyla aldıkları kışlık kıyafetleri Ağrı'daki ihtiyaç sahibi köy çocuklarına ulaştırdı.

Yurdun dört bir yanından hayırseverlerin desteğiyle çok sayıda öğrenciye yardım malzemesi ulaştıran Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Lütfü ve hemşire eşi Hatice Bolat Yiğit, bu kez daha çok öğrenciye ulaşmak için çalışma yaptı.

Bu kapsamda Diyadin ilçesindeki ihtiyaçlı öğrencilerin olduğu 4 köy okulunu belirleyen Lütfi Yiğit, mezun olduğu Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesinden Prof. Dr. Aysun Özköse'ye durumu iletti.

Özköse koordinesinde " Safranbolu'dan Ağrı'ya Kalpleri Isıtan Gönül Bağı Projesi"ni hayata geçiren fakültedeki öğrenciler, harçlıklarıyla aldıkları çok sayıdaki kışlık bot, mont ve kırtasiye malzemesini Ağrı'ya gönderdi.

İl merkezine kargoyla gelen kolileri minibüse yükleyen Yiğit, karlı dağları ve zorlu yolları aşarak yardım malzemelerini ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Büvetli, Karataş, Kotancı ve Gedik köylerine ulaştırdı.

Köy çocukları büyük sevinç yaşadı

Güzel hediyeler karşısında büyük sevinç yaşayan köy çocukları, kendilerine destekte bulunan üniversiteli ağabey ve ablalarına teşekkür etti.

Yiğit, AA muhabirine, kentteki öğrencileri sevindirip yüzlerini güldürmek için eşiyle birlikte ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Karabük ve Samsun başta olmak üzere birçok bölgeden kendilerine gönderilen yardımları öğrencilere ulaştırdıklarını ifade eden Yiğit, şöyle konuştu:

"Yardımları gönderen hocamız ve öğrenciler, buradaki öğrencilerle gönül köprüsü kurmak istediler. Hediye paketlerinin içinde hemen hemen her şey var. Üniversite öğrencileri paketlerin içerisine kışlık kıyafetler, kırtasiye malzemeleri, iç çamaşırı, çorap, harçlık ve okuma kitapları gibi birçok şey koymuş. Biz yardımları dağıtırken genelde en uzak ve en çok ihtiyaç sahibi olan köyleri seçiyoruz. Bu köylere çıkarken çok zorlandık. Buralar çok yüksek rakımlı köyler ve Ağrı Dağı çok rahat gözüküyor. En uzakta olan Van sınırındaki köylere geldik. Bu çocuklar her şeyin en iyisini hak ediyor."

Yiğit, öğrencileri sevindirmek için yorulmadan çalıştıklarını belirterek, öğrencilerin yüzündeki mutluluğun yorgunluklarını unutturduğunu anlattı.

Yardım gönderenler arasında yabancı öğrenciler de var

Son bir yılda yaklaşık 60 köy okulundaki 2 bin öğrenciye yardımlar ulaştırdıklarını aktaran Yiğit, şunları kaydetti:

"Ben ve eşim birer aracıyız ve hayırseverlerin gönderdiği ürünleri öğrencilere ulaştırıyoruz. Bundan sonra daha çok çalışarak daha çok çocuğa ve kalbe dokunmak istiyoruz. Yardımları gönderenler arasında Somali, Irak, Suudi Arabistan ve Azerbaycan gibi farklı ülkelerden öğrenciler de bulunuyor. Kendi harçlıklarıyla güzel hediye paketleri hazırladılar ve çocukları çok mutlu ettiler. Bu çocukların sevinmesi ve mutlu olması bizim bu zahmete değiyor. Çocuklara unutulmaz bir yeni yıl heyecanı yaşattılar. Öğrencilerin çocuklara mektup yazıp bağ kurmaları çok anlamlıydı."

Öğrencilerden Ayfer Gürses ise hediye paketlerini çok beğendiklerini anlatarak, "Bu hediyeleri bize gönderen ağabeylerim ve ablalarıma çok teşekkür ederim. Çok mutlu olduk ve bugün bizim en mutlu günümüz. İyi ki varsınız." dedi.

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Başak Cengiz, Safranbolu, Karabük, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversitelilerin harçlıklarıyla aldığı kışlık kıyafetler Ağrı'daki köy çocuklarını ısıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversitelilerin harçlıklarıyla aldığı kışlık kıyafetler Ağrı'daki köy çocuklarını ısıttı - Son Dakika
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