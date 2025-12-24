Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı

Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı
24.12.2025 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında bugün de sosyal medya hesabından yüz binlerce takipçisi bulunan fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı çıkarıldı.

Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı

TUTUKLANAN İSİMLE YAKIN ARKADAŞ

Lüks hayatıyla dikkat çeken ve Mısırlı iş insanı Seif El Attal'la yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Ezgi Fındık'ın uyuşturucu soruşturmasının kilit ismi olan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Sercan Yaşar ile yakın arkadaş olduğu öğrenildi.

Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA 22 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Öte yandan bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için yer sağlamak", "Uyuşturucu veya uyarısı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "Fuhşa teşvik ve aracılık etmek" gibi suçlardan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu biri hakkında ise yakalama işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: " İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etme suçlarından haklarında gözaltına alınma, arama ve el koyma kararı bulunan , 22 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 24.12.2025 tarihinde İstanbul merkezli, Muğla, Adana Antalya illerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1 şüpheli şahsın cezaevinde bulunduğu anlaşılmış, 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli şahıs hakkında yakalama işlemleri devam etmektedir. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; kokain maddesi, esrar maddesi, Uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirilmiştir. Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya, Medya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • yalçın balta yalçın balta:
    ak parti hoşuma gitmeye başladı bütün pislikler temizleniyor bravoo 64 24 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    sen hala fisardasin. ve bu pisliklere bu uyuşturucuyu veren kim. birde onu ayyuka çıkarsa ya 32 10
    Samet Samet:
    içindekilerden mamnunsun galiba. Sen devam et pislik bebesi 8 10
  • Osman A Osman A:
    Fındık kadar ....var türlü türlü alışkanlıkları var demek ki.Sizde böyle rezilleri tanınmış vs diye haber yapıyosunuz. 56 1 Yanıtla
    Zafer El Zafer El:
    aynen öyle boşuna dememişler fındık kadar şeyin olsun diye 22 1
  • Birol Ay Birol Ay:
    yakalayın pislikleri 37 0 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan Faruk Aydoğan:
    Way Fındığı kırılan Way. çooook şaşırdık . Nasıl olur ya . Hepsini alın ne uğraşıyorsunuz 27 0 Yanıtla
  • 19921992** 19921992**:
    buna kim fenomen olmuş acaba 18 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biri ili sarsan uyuşturucu skandalı Polis hastaneyi 2 ay takip etti, 30 kişi gözaltında Biri ili sarsan uyuşturucu skandalı! Polis hastaneyi 2 ay takip etti, 30 kişi gözaltında
Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık: Sergen Yalçın neye uğradığını şaşırdı Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Sergen Yalçın neye uğradığını şaşırdı
Markette gelin-kayınvalide kavgası Kamera olan biteni anbean kaydetti Markette gelin-kayınvalide kavgası! Kamera olan biteni anbean kaydetti
“İntihar etti“ demişti Hiranur’un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi "İntihar etti" demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi
İtalya Rekabet Kurumu’ndan Ryanair’e rekor ceza İtalya Rekabet Kurumu'ndan Ryanair'e rekor ceza
Ünlü aktivist Greta Thunberg, Filistin’e destek eyleminde gözaltına alındı Ünlü aktivist Greta Thunberg, Filistin'e destek eyleminde gözaltına alındı
Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı
Öğretmenlikte bir devrin sonu MEB pedagojik formasyonu resmen kaldırdı Öğretmenlikte bir devrin sonu! MEB pedagojik formasyonu resmen kaldırdı
Sebastian Syzmanski bu akşam taraftarlarının önüne son kez çıkacak Sebastian Syzmanski bu akşam taraftarlarının önüne son kez çıkacak
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı
2025’te spor dünyasında en çok haber olan isimler Bakın zirve kimin oldu 2025'te spor dünyasında en çok haber olan isimler! Bakın zirve kimin oldu?

12:31
Bahçeli’den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü
Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü
11:51
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var
11:27
Şehri tedirgin eden görüntü 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
11:18
Süreç Komisyonu 20. kez toplandı Kurtulmuş: Ortak rapor yazma aşamasına geçtik
Süreç Komisyonu 20. kez toplandı! Kurtulmuş: Ortak rapor yazma aşamasına geçtik
11:01
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran’dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın
10:47
Alkollü eğlence dönüşü dehşet 7.5 aylık bebeği öldüresiye dövdüler
Alkollü eğlence dönüşü dehşet! 7.5 aylık bebeği öldüresiye dövdüler
10:28
Kasım Garipoğlu’nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi
09:54
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı
09:17
Sadettin Saran’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
09:04
Ticaret Bakanlığı’ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı
07:59
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti Ağır cezalar yolda
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2025 12:44:11. #7.12#
SON DAKİKA: Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.