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Ünlü gazeteci Nevşin Mengü'nün acı günü - Son Dakika

Ünlü gazeteci Nevşin Mengü'nün acı günü

20.09.2021 14:52
Ünlü gazeteci Nevşin Mengü'nün acı günü, System.String[]

Ünlü gazeteci Nevşin Mengü, aldığı acı haberle yıkıldı. Mengü'nün babası Şahin Mengü hayatını kaybetti. Şahin Mengü kimdir? Neden öldü? İşte detaylar....

Bir dönem Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği de yapan CHP eski milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti.

Şahin Mengü'nün evde düştükten sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gazeteci Nevşin Mengü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağolsun." ifadelerini kullandı.

ŞAHİN MENGÜ KİMDİR?

Şahin Mengü, 4 Nisan 1948'de Kastamonu İnebolu'da doğdu. Babasının adı Bekir, annesinin adı Habibe Süreyya'dır. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen Mengü, evli ve 2 çocuk babasıydı. Mengü'nün kızı Nevşin Mengü gazetecilik yaparken oğlu Burak Mengü de Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyor. Mengü, 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP' den Manisa milletvekili seçilmişti.

NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?

Nevşin Mengü 2 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğdu. Türk gazeteci ve sunucu.

Nevşin Mengü ilköğrenimini Ankara'da, ortaöğrenimini Ted Ankara Kolejinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde, yüksek lisans eğitimini de Galatasaray Üniversitesinde "Türkiye üzerine toplumsal incelemeler" başlıklı teziyle tamamladı. "Özgürlüklere bakış açısı" ve "kimlikleri tanıma" anlamında liberal olduğunu dile getirmiştir. Bir röportajında çocukluğundan beri vegan olduğunu söylemişti.

NEVŞİN MENGÜ'NÜN KARİYERİ

Televizyonculuğa 2005 yılında Kanaltürk televizyonunda başlamış ve bu kanalda Kadınlar Kulübü adlı programı sunmuştur.

Bir yıl sonra Habertürk'te muhabirliğe başlayan Mengü, One Ajans tarafından gelen Tahran muhabirliği teklifi üzerine bu kanaldaki görevini bıraktı ve 1,5 yıl ajansın Tahran temsilciliğini yaptı.Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'na prodüksiyon ve iletişim hizmetleri sağlayan One Ajans'ta bir süre görev alan sunucu, altı ay Hürriyet gazetesinde de çalışmıştı. CNN Türk kanalında editörlük ve sunuculuk yaptı.

Mengü; Temmuz 2011'de mensubu bulunduğu medya grubu DYH'in bünyesindeki Kanal D'nin ana haber sunucusu Mehmet Ali Birand'ın sağlık sorunları nedeniyle yayına çıkamaması sonucu aynı gün içinde iki farklı televizyon kanalında ana haber bülteni sundu.

İran'da muhabirlik yaptığı süreçteki gözlemlerini kaleme aldığı ilk kitabı "İnsanın Düşünmekten Canı Yanar mı?", Kasım 2017'de Everest Yayınları'ndan çıktı. 31 Ekim 2017 tarihinde BirGün gazetesinde yazmaya başladı. DW Türkçe Youtube kanalında her salı TSİ 21: 00'de Bire Bir programını sundu. Sözcü TV Youtube kanalında program yaptı. Bir süredir YouTube'da kendi kanalını açıp haber yayını yapıyor. Trend Topic isimli bir haber podcasti de hazırlayan Nevşin Mengü son olarak İstanbul merkezli Olay TV'de Ana Haber Bültenini sunmuştu.

Ünlü gazeteci Nevşin Mengü'nün acı günü
Ünlü gazeteci Nevşin Mengü'nün acı günü
Ünlü gazeteci Nevşin Mengü'nün acı günü
Ünlü gazeteci Nevşin Mengü'nün acı günü
Ünlü gazeteci Nevşin Mengü'nün acı günü

Nevşin Mengü, Şahin Mengü, Türkiye, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü gazeteci Nevşin Mengü'nün acı günü - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ünlü gazeteci Nevşin Mengü'nün acı günü - Son Dakika
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