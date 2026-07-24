Ünlü iş insanı lüks otelin 28. katından düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı - Son Dakika
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Ünlü iş insanı lüks otelin 28. katından düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı

Ünlü iş insanı lüks otelin 28. katından düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı
24.07.2026 10:11
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ABD'de yayınlanan reality şov programıyla tanınan İsrail doğumlu iş insanı Yakir Levi, Florida'da kaldığı lüks otelin 28. katından düşerek hayatını kaybetti. Olaydan dakikalar önce arkadaşlarına "Geliyorum" mesajı gönderen 45 yaşındaki Levi'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, ailesi ve yakınları intihar iddialarını kesin bir dille reddediyor.

ABD'nin Florida eyaletindeki Sunny Isles Beach bölgesinde bulunan Acqualina Resort and Residences'ta meydana gelen olayda, 45 yaşındaki Yakir Levi 28. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Levi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

SON MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Los Angeles'ta eşi ve 4, 10 ve 12 yaşlarındaki üç çocuğuyla yaşayan Levi'nin, olaydan kısa süre önce buluşmak üzere olduğu iki arkadaşına "Geliyorum" mesajı gönderdiği öğrenildi. Yakınları, bu nedenle yaşananların intihar olabileceğine inanmadıklarını ifade etti.

Ünlü iş insanı lüks otelin 28. katından düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı

Levi'nin yakın arkadaşı Eran Hersh, "Dışarı çıkmak için buluşacaklardı. Bunun hiçbir mantıklı açıklaması yok. Bir gün önce teknede puro içiyor, hayatının en güzel günlerinden birini yaşıyordu." ifadelerini kullandı.

Ünlü iş insanı lüks otelin 28. katından düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Miami-Dade Şerif Ofisi Cinayet Bürosu, Levi'nin cep telefonu ve çantasını incelemeye alırken olayı "sınıflandırılmamış ölüm" olarak soruşturuyor. Ancak ilk polis kayıtlarında olayın "yaralanmalı intihar" olarak geçtiği belirtildi.

Ünlü iş insanı lüks otelin 28. katından düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı

Yetkililer, ölümün kesin nedeni ve şekline ilişkin henüz nihai bir açıklama yapmadı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ünlü iş insanı lüks otelin 28. katından düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı

ABD'DE SERVETİNİ KURMUŞTU

İsrail'in Ramla kentinde doğan Yakir Levi'nin cebinde yalnızca 300 dolarla ABD'ye gittiği ve doğal afetlerden zarar gören binaların restorasyonu üzerine kurduğu şirketle milyonlarca dolarlık bir servete ulaştığı aktarıldı.

Başarı hikâyesi, ABD'de yaşam kurmaya çalışan İsraillileri konu alan İsrail'in Channel 13 kanalındaki "The Americans" adlı reality programına da konu olmuştu. Levi'nin cenazesinin İsrail'de toprağa verileceği öğrenildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD Ünlü iş insanı lüks otelin 28. katından düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı - Son Dakika

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