Ünlü Menajere Türkiye'deki Yılbaşı Büyük İkramiyesinin 2.3 Katı Tazminat
2 saat önce
Birleşik Krallık'ın dünyaca ünlü kulübü Manchester United'da görevine son verilen Portekizli menajer Jose Mourinho'ya kulüp bir servet tutarında tazminat ödeyecek.
Birleşik Krallık
'ın dünyaca ünlü kulübü Manchester United
'da görevine son verilen Portekizli menajer Jose Mourinho
'ya kulüp bir servet tutarında tazminat ödeyecek.
Ünlü menajerin alacağı 24 milyon sterlinlik (162 milyon TL) tazminatı, Türkiye
'deki yılbaşı özel çekişilinde verilecek olan 70 milyon liralık büyük ikramiyenin 2.3 katını buluyor.
Süper Ligdeki 12 kulübün piyasa değerini aşıyor
55 yaşındaki Mourinho, alacağı tazminat ile iş jeti de alabiliyor. Ödenecek tazminat tutarı da Süper Ligdeki 12 kulübün piyasa değerini de geçiyor.
Türkiye Süper Ligi'nde yer alan kulüplerin Transfermarkt'te gösterilen toplam güncel piyasa değerine göre Mourinho alacağı parayla şu kulüpleri geride bıraktı:
Göztepe: 26.55 milyon euro Konyaspor
: 25.55 milyon euro Alanyaspor
: 23 milyon euro Kayserispor
: 21.75 milyon euro Kasımpaşa
: 21.70 milyon euro Sivasspor
: 21.60 milyon euro Çaykur Rizespor
: 21.58 milyon euro Antalyaspor
: 20.55 milyon euro Yeni Malatyaspor
: 18.60 milyon euro MKE Ankaragücü
: 18.30 milyon euro
Akhisarspor: 16.28 milyon euro
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
: 13.23 milyon euro - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:13 Kaynak: DHA
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