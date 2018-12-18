Son Dakika Haberleri: Ünlü Menajere Türkiye'deki Yılbaşı Büyük İkramiyesinin 2.3 Katı Tazminat

Ünlü Menajere Türkiye'deki Yılbaşı Büyük İkramiyesinin 2.3 Katı Tazminat

2 saat önce

Birleşik Krallık'ın dünyaca ünlü kulübü Manchester United'da görevine son verilen Portekizli menajer Jose Mourinho'ya kulüp bir servet tutarında tazminat ödeyecek.

Ünlü Menajere Türkiye'deki Yılbaşı Büyük İkramiyesinin 2.3 Katı Tazminat, System.String[]
Birleşik Krallık'ın dünyaca ünlü kulübü Manchester United'da görevine son verilen Portekizli menajer Jose Mourinho'ya kulüp bir servet tutarında tazminat ödeyecek.

Ünlü menajerin alacağı 24 milyon sterlinlik (162 milyon TL) tazminatı, Türkiye'deki yılbaşı özel çekişilinde verilecek olan 70 milyon liralık büyük ikramiyenin 2.3 katını buluyor.

Süper Ligdeki 12 kulübün piyasa değerini aşıyor

55 yaşındaki Mourinho, alacağı tazminat ile iş jeti de alabiliyor. Ödenecek tazminat tutarı da Süper Ligdeki 12 kulübün piyasa değerini de geçiyor.

Türkiye Süper Ligi'nde yer alan kulüplerin Transfermarkt'te gösterilen toplam güncel piyasa değerine göre Mourinho alacağı parayla şu kulüpleri geride bıraktı:

Göztepe: 26.55 milyon euro

Konyaspor: 25.55 milyon euro

Alanyaspor: 23 milyon euro

Kayserispor: 21.75 milyon euro

Kasımpaşa: 21.70 milyon euro

Sivasspor: 21.60 milyon euro

Çaykur Rizespor: 21.58 milyon euro

Antalyaspor: 20.55 milyon euro

Yeni Malatyaspor: 18.60 milyon euro

MKE Ankaragücü: 18.30 milyon euro

Akhisarspor: 16.28 milyon euro

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 13.23 milyon euro - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:13 Kaynak: DHA

Jose Mourinho, Türkiye, Ekonomi
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