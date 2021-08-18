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Ünlü oyunculardan orman yangınlarında zarar gören hayvanlara yardım eli - Son Dakika

Ünlü oyunculardan orman yangınlarında zarar gören hayvanlara yardım eli

18.08.2021 10:55

Ünlü oyunculardan orman yangınlarında zarar gören hayvanlara yardım eli Önce yıkadılar, sonra pansuman yaptılar Son aylarda çıkan orman yangınlarında zarar gören hayvanların tedavi edilmesi için getirildiği İzmir'deki çiftliğe gelen ünlü oyuncular İrem Helvacıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk,...

Ünlü oyunculardan orman yangınlarında zarar gören hayvanlara yardım eli

Önce yıkadılar, sonra pansuman yaptılar

İZMİR - Son aylarda çıkan orman yangınlarında zarar gören hayvanların tedavi edilmesi için getirildiği İzmir'deki çiftliğe gelen ünlü oyuncular İrem Helvacıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk, çeşitli yerlerinde yanıklar olan koyunlara pansuman yaparken, sıkışıp ayakları felç olan boğalara da masaj yaptı.

Türkiye'yi sarsan orman yangınlarında yüzlerce yıllık ağaçlar küle dönerken, birçok hayvan da yangında zarar gördü. Bazı hayvanlar yangın nedeniyle yıkılan ahırlarında sıkışıp felç olurken, bazıları da yangından kaçamayarak derin yaralar aldı. Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği vasıtasıyla İzmir'de bulunan Angels Farm adındaki koruma çiftliğine getirilen yaralı hayvanlara burada gerekli bakım ve tedavileri yapılıyor.

Hayvanların iyileşme sürecinde ünlü isimler de zaman zaman katkı sağlıyor. İzmir'de bulunan çiftliğe gelen ünlü oyuncular İrem Helvacıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk, çeşitli yerlerinde yanıklar olan koyunlara pansuman yaparken, sıkışıp ayakları felç olan boğalara da masaj yaptı.

"Hayvanların çığlıkları olan videodan çok etkilendik"

Haluk Levent'le bir araya gelip nasıl yardımı olabileceklerini konuştuklarını anlatan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, "Burada veteriner hekimimiz de bize yardımcı oldu. Yanıkları olanları önce yıkayıp sonra kremliyoruz. Onları görünce insan kendini çok kötü hissediyor. İnsanların anlattığıyla aynı şey değil bu hayvanların durumu. Onlara yararlı bir şey yapmak için buraya gelmek istedik. Bir gün de olsa onlara dokunmak güzel bir şey. Bu herkesin yapabileceği bir şey. Hayvanlar, ailesini bırakamadığı için ormanlarda yanarak öldü. Hayvanların çığlıkları olan videodan çok etkilendik. Onlara yardım etmek çok iyi hissettiriyor. Burada onlarla çok iyi ilgileniyorlar" dedi.

"Acı çekiyorlar ama sesleri çıkmıyor"

Orman yangınlarında alevler arasında kalan hayvanların kötü durumda olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ise "Buraya geçen hafta gelmek istedik ama o zaman hiç dayanamazdık. İlaçlarını hazırladık, yıkadık. Şimdi de tedavilerini yapıyoruz. Buna şahit olmak istemezdim ama iyi ki gelmişim. Bir şekilde yardımcı olmak istedik. Acı çekiyorlar ama sesleri çıkmıyor. Yangın ilk çıktığında gitmek istedik ama daha sonra gelmemizi istediler. İrem'le şimdi geldik. Yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

"Neredeyse diri diri pişmiş hayvanlar"

30 yıl önce hayvanları korumak için Angels Farm adından bir çiftlik kuran Sibel Çakır da yangın bölgelerinin tamamında ekip olarak çalıştıklarını ifade ederek, "Yangınlarda en büyük darbeyi hayvanlar aldı. Yanan alanlardaki hayvanların yüzde 90'ı acı içerisinde yok olup gitti. Yaban hayvanlarından tilki, tavşan, kaplumbağa, kirpi ve kanatlı hayvanların klinik tedavileri devam ediyor. Çiftlik hayvanlarının tedavilerini biz yapıyoruz. Veteriner hekimler eşliğinde yanık tedavilerini yapıyoruz ama çok acı verici bir süreç bu. Neredeyse diri diri pişmiş hayvanlar. Bu hayvanların günlük yıkanıp tedavilerinin yapılması gerekiyor. Gönüllülerimize de çağrı yaptık. Bu hayvanlar hepimizin. Orman yangını sadece ağaçlara zarar vermiyor. Birçok canlı yok oluyor. Hayatta kalanlar da çok ıstırap çekiyor" dedi.

Çiftlikte bir süre daha vakit geçiren ünlü oyuncular Helvacıoğlu ve Pamuk, koruma altındaki diğer hayvanlarla da ilgilendi.

Ünlü oyunculardan orman yangınlarında zarar gören hayvanlara yardım eli
Ünlü oyunculardan orman yangınlarında zarar gören hayvanlara yardım eli
Ünlü oyunculardan orman yangınlarında zarar gören hayvanlara yardım eli
Ünlü oyunculardan orman yangınlarında zarar gören hayvanlara yardım eli

Melisa Aslı Pamuk, İrem Helvacıoğlu, Masaj, İzmir, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ünlü oyunculardan orman yangınlarında zarar gören hayvanlara yardım eli - Son Dakika


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