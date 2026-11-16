Emma Watson parti çıkışında düştü: Gülerek ayağa kalktı - Son Dakika
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Emma Watson parti çıkışında düştü: Gülerek ayağa kalktı

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Emma Watson parti çıkışında düştü: Gülerek ayağa kalktı
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Emma Watson parti çıkışında düştü: Gülerek ayağa kalktı
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Harry Potter'ın Hermione'si Emma Watson, Los Angeles'ta GQ Men of the Year partisinden ayrılırken otelin eğimli giriş yolunda tökezleyip düştü. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkan 36 yaşındaki oyuncu, iyi olduğunu söyleyip gülerek yoluna devam etti. Watson'ın ayağında siyah-beyaz çizgili topuklu ayakkabılar vardı.

Harry Potter serisinde canlandırdığı Hermione karakteriyle tanınan İngiliz oyuncu Emma Watson, Los Angeles'ta katıldığı davetten çıkarken talihsiz bir kaza yaşadı. Yüksek topuklu ayakkabılarıyla yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düşen oyuncu, kısa sürede ayağa kalkıp gülerek yoluna devam etti.

TOPUKLU AYAKKABILARI DENGESİNİ BOZDU

Etkinliğin çıkışında otelin eğimli giriş yolunda yürüyen Watson, siyah-beyaz çizgili topuklu ayakkabılarıyla tökezledi ve bir anda yere kapaklandı. Yerde bir süre kalan oyuncuya çevredekiler yardım etti.

Kısa sürede ayağa kalkan Watson, yaşadığı kazayı gülerek karşıladı. İyi olup olmadığı sorulan oyuncunun, iyi olduğunu söylediği aktarıldı.

DAVETTEKİ TARZI DA DİKKAT ÇEKTİ

Gecede siyah mini elbise ve renkli işlemelere sahip vintage Valentino tasarımı bir ceket tercih eden Watson, görünümünü siyah-beyaz çizgili Jacquemus topuklu ayakkabılarla tamamladı.

Matt Damon, Andrew Garfield ve Chris Rock'ın ev sahipliğinde düzenlenen davete Cara Delevingne, Tinashe, Jimmy Kimmel ve Don Cheadle gibi çok sayıda ünlü isim de katıldı

Emma WatsonLos AngelesMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Aaaa. Habera bak neyapsak acaba Sondakika. Sizin bos vaktiniz cok herhalde memlekette hicmi habermi kalmadi da böyle sacma sapan habermi yapiyorsunuz 0 0 Yanıtla
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