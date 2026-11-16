Emma Watson parti çıkışında düştü: Gülerek ayağa kalktı

Harry Potter serisinde canlandırdığı Hermione karakteriyle tanınan İngiliz oyuncu Emma Watson, Los Angeles'ta katıldığı davetten çıkarken talihsiz bir kaza yaşadı. Yüksek topuklu ayakkabılarıyla yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düşen oyuncu, kısa sürede ayağa kalkıp gülerek yoluna devam etti.

TOPUKLU AYAKKABILARI DENGESİNİ BOZDU

Etkinliğin çıkışında otelin eğimli giriş yolunda yürüyen Watson, siyah-beyaz çizgili topuklu ayakkabılarıyla tökezledi ve bir anda yere kapaklandı. Yerde bir süre kalan oyuncuya çevredekiler yardım etti.

Kısa sürede ayağa kalkan Watson, yaşadığı kazayı gülerek karşıladı. İyi olup olmadığı sorulan oyuncunun, iyi olduğunu söylediği aktarıldı.

DAVETTEKİ TARZI DA DİKKAT ÇEKTİ

Gecede siyah mini elbise ve renkli işlemelere sahip vintage Valentino tasarımı bir ceket tercih eden Watson, görünümünü siyah-beyaz çizgili Jacquemus topuklu ayakkabılarla tamamladı.

Matt Damon, Andrew Garfield ve Chris Rock'ın ev sahipliğinde düzenlenen davete Cara Delevingne, Tinashe, Jimmy Kimmel ve Don Cheadle gibi çok sayıda ünlü isim de katıldı