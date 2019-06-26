Son Dakika Haberleri: Ünlü piyanist Fazıl Say, Antalya'da konser verdi
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Ünlü piyanist Fazıl Say, Antalya'da konser verdi

50 dakika önce

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 2. Uluslararası Akra Caz Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 2. Uluslararası Akra Caz Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.
Akra Otelin bahçesinde düzenlenen festivalde Say, son eserleri arasında yer alan "Truva Sonatı"nı ve "İzmir Süiti"ni Antalyalı sanatseverler için yorumladı.
Çanakkale Belediyesinin "Truva Yılı" kapsamında siparişi üzerine sanatçının 40 dakikalık ve 10 bölümden oluşturduğu "Truva Sonatı" ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin 150. kuruluş yılı sebebiyle sipariş ettiği ve Say'ın piyano için bestelediği "İzmir Süiti Opus 79", beğeni kazandı.
"İzmir Süiti", Körfez Dalgaları, Brahms İzmir'de, Kordon'da sessiz sabah, Chopin İzmir'de, Urla Şiiri, Rahmaninov İzmir'de ve Final caz-zeybek bölümlerinden oluştu.
19 Haziran'da başlayan 2. Uluslararası Akra Caz Festivali, 29 Haziran'da sona erecek.
Festivalde, Rus saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ile 28 Haziran'da, dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen Dee Dee Bridgewater de 29 Haziran'da sahne alacak.
Ünlü piyanist Fazıl Say, Antalya'da konser verdi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:48 Kaynak: AA
Truva, İzmir, Fazıl Say, Kültür Sanat
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