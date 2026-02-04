Ünlü Sanat Eserleri Atıklardan Hayat Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ünlü Sanat Eserleri Atıklardan Hayat Buldu

Ünlü Sanat Eserleri Atıklardan Hayat Buldu
04.02.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, atıklarla ünlü sanat eserlerini rölyef ve heykel olarak tasarladı.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, aralarında 'Mona Lisa', 'Çığlık', 'İnci Küpeli Kız', 'Son Akşam Yemeği' ve 'Kaplumbağa Terbiyecisi' de olan ünlü sanat eserlerinin atıklardan rölyef ve heykelini yaptı. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Başak Aytatlı, temel tasarımın sanata nasıl dönüştüğünü öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde temel tasarım ve bitkisel tasarım derslerini alan 200'e yakın öğrenci bir dönem boyunca ürettikleri çalışmaları sergiledi. Serginin küratörlüğünü Ferhat Şavluk, yürütücülüğünü ise Dr. Başak Aytatlı ve Dr. Cihad Bilge üstlendi.

Öğrenciler, Peyzaj Mimarlığı Tasarım Stüdyosu'nda Norveçli ressam Edvard Munch'ün 'Çığlık', Pablo Picasso'nun 'Guernica' ve 'Mona Lisa', Vincent van Gogh'un 'Yıldızlı Gece', Johannes Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız', Salvador Dali'nin 'Eriyen Saatler', Leonardo da Vinci'nin 'Son Akşam Yemeği', Rene Magritte'nin 'Adamın Oğlu' ve Osman Hamdi Bey'in 'Kaplumbağa Terbiyecisi' eserlerinin atıktan rölyef ve heykelini yaptı.

OKULDA SERGİLEDİLER

Bitkisel Tasarım dersi alan öğrencilerin, soyut tasarım konseptlerini Erzurum'un özgün doğal dokusuyla buluşturan projelerini sergiledi. Projelerde Erzurum iklimine uyumlu ağaç, çalı ve yer örtücü bitkiler kullanılarak hem estetik hem de sürdürülebilir alanlar tasarlandı.

Pablo Picasso'nun 'Guernica' eserini köpük, kağıt gibi atıklar kullanarak yaptığını söyleyen 1'inci sınıf öğrencisi İrem Su Kamacı, "Çok sayıda figürü, köpük ve kağıt gibi geri dönüştürülmüş malzemelerle yaptık" dedi.

Arkadaşlarıyla 'İnci Küpeli Kız'ı atıklarla yeniden tasarladıklarını belirten Başak Genç, "Geri dönüşüm atıklarını kullanarak 'İnci Küpeli Kız'ı yaptık. Kafa bölgesi için kartonlarla kalıplaştırılmış bir şekil çıkardık. Plastiklerle kabartmalarını yaptık. Atık kumaşlar, plastikler pamuklardan renklendirme yaptık. Keçe kumaşı kullandık" diye konuştu.

Öğrenciler, Mona Lisa gibi ikonik eserleri de ip, tül perde, gazoz kapakları ve sünger gibi geri dönüşüm malzemeleriyle tablolara dönüştürdüklerini aktararak, temel tasarım kavramlarının sanata nasıl yansıdığını deneyimlediklerini bildirdi.

200 ÖĞRENCİNİN ESERİ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Irmak, şunları söyledi:

"Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün temel tasarım, konstrüksiyon ve bitkisel tasarım derslerini alan öğrencilerin bir dönem boyunca çalıştıkları eserleri sergiledik. Yaklaşık 200 öğrencinin ürünlerini sergiledi. Öğrenciler üç farklı konsepte çalıştı. Birincisi dünyaca ünlü Picasso, Van Gogh gibi sanatçıların yaptığı resimlerin soyutlanmış hallerini çalıştı. Öğrencilerimiz, Konstrüksiyon ve Bitkisel Tasarım derslerinde de yaptıkları çalışmaların örnekleri sergiledi."

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Başak Aytatlı, "Peyzaj Mimarlığı Bölümü Temel Tasarım dersi kapsamında sanat tarihi eserlerinin 3 boyutlu rölyef eşliğinde tablolarla canlandırılmasını yaptık. Özellikle atık ve geri dönüşüm malzemesi kullanarak yapılan tablolarla temel tasarımın sanata nasıl dönüştüğünü öğretmeyi amaçladık" dedi.

Kaynak: DHA

Atatürk Üniversitesi, Güncel, Kültür, Çevre, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü Sanat Eserleri Atıklardan Hayat Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama ''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Epstein skandalı derinleşiyor: Çevresindeki güçlü isimler tek tek ortaya çıkıyor Epstein skandalı derinleşiyor: Çevresindeki güçlü isimler tek tek ortaya çıkıyor

09:43
Bahçeli’nin görmek istemeyeceği anket
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:31
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:55
Fenerbahçe Kante’nin ardından transferde bir bomba daha patlatıyor
Fenerbahçe Kante'nin ardından transferde bir bomba daha patlatıyor
08:40
Epstein’ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
08:19
İpler koptu Real Madrid’de Arda Güler şoku
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku
08:06
Dehşet çiftliği Bir kişi aranırken kemik fışkırdı
Dehşet çiftliği! Bir kişi aranırken kemik fışkırdı
07:36
Kraliyet ailesinde Epstein depremi Saraydan kapı dışarı ettiler
Kraliyet ailesinde Epstein depremi! Saraydan kapı dışarı ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:10:40. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlü Sanat Eserleri Atıklardan Hayat Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.