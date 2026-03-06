Ünlü şarkıcı Çelik'ten Ramazan günü mest eden hareket - Son Dakika
Ünlü şarkıcı Çelik'ten Ramazan günü mest eden hareket

06.03.2026 15:43
Ünlü şarkıcı Çelik, Hatay'da depremzedelerin bakkal ve marketlerdeki veresiye borçları ödedi. Çelik, bu yardımı "Denizde bir su damlasıyım" ifadesiyle anlattı.

Ünlü şarkıcı Çelik, depremden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlara yaptığı yardım ile dikkat çekti. Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde bakkal ve marketleri ziyaret eden sanatçı, tanımadığı insanların veresiye borçlarını tek tek kapatarak büyük bir dayanışma örneği sergiledi.

"BEN BİR ŞEYLER PAYLAŞMAYA GELDİM"

Yaptığı yardımı anlatan Çelik, "Hayatımda yaptığım en keyifli ve huzur veren işlerden biri olabilir. Hatay'ın birçok ilçesinde bakkal ve eczaneleri ziyaret ettim. Defterleri bir bir topladım. En çok da şuna sevindim, esnafımız sadece durumu olmayanların borçlarının kapatılmasını, işi gücü yolunda olanların ayrılarak hesaplarının açık bırakılmasını rica etti. Böylece ihtiyacı olan daha fazla kişiye ulaşabilecektim. Denizde bir su damlasıyım…" sözlerini kullandı.

GIDA KOLİLERİ DE DAĞITTI

Son günlerde Hatay'da depremzedelerle bir araya gelen ünlü şarkıcı, veresiye borçlarını kapatmanın yanı sıra gıda kolileri dağıtarak da vatandaşlara destek oldu. Sanatçının bu dayanışma örneği hem esnaf hem de bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.

Magazin, Gündem, Hatay, Yaşam, Son Dakika

