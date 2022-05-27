Ünlü şef Cüneyt Asan genç şeflerle birlikte yemek dağıttı

'Etin Profesörü' lakabıyla tanınan Asan:

"Türk mutfağının hak ettiği yere gelmesi için gayret göstereceğiz"

ANKARA - 'Etin Profesörü' lakabıyla tanınan ünlü şef Cüneyt Asan, 'Türk Mutfağı Haftası' çerçevesinde Ankara mutfağının tanıtıldığı etkinlik alanını ziyaret ederek, genç şeflerle birlikte yemek dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Başkent Millet Bahçesi'nde Ankara mutfağı tanıtılıyor. Ankara'nın coğrafi işaretli ürünleri, ilçe belediyelerinin stantlarında yöresel yemek ve ürünlerin tanıtım ve ikramının yaptığı alanı "Etin Profesörü" diye adlandırılan ünlü şef Cüneyt Asan ziyaret etti. Asan, Ankara mutfağına has lezzetleri tek tek inceleyerek bilgi aldı. Ardından alanda bulunan Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz, beraberindeki aşçılar ve ünlü şef Asan, birlikte Ankara kavurması yaptı. Kendilerine eşlik eden genç şeflerle beraber yemek dağıtan usta şefler, Ankara'nın mutfağının daha çok tanıtılması gerektiği vurgusunu yaptı.

"Türk mutfağının hak ettiği yere gelmesi için gayret göstereceğiz"

Ankara'da pek çok yöresel ürün olduğunu, bunların tanıtılması gerektiğini söyleyen ünlü şef Asan, Türk mutfağının hak ettiği yerde olması için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizerek, "Buradaki hedef ve amaç ülkemizin mutfağını anlatmak, mutfağını tanıtmak ve de bunu daha ileriye götürmek. Mesela Ankara'da o kadar olağanüstü insanların bilmediği ürünler var ki, bu ürünleri Ankara'ya geldiğim zaman öğrendim. Oysa insanların Ankara'ya gelmeden önce bu ürünlerin varlığını bilmeleri gerekiyor. Önce ülkemizde bunları tanımamız, halkımızın tanıması, sonra da bunları bir şekilde yurt dışına pazarlamak, satmak ülkemiz için katma değer üretmek olacaktır. Buradaki amacımız ve hedefimiz budur. Gastronominin ne kadar önemli bir yer tuttuğunu biliyorsunuz. Biz de bunu fark etmiş durumdayız. Türk mutfağının hak ettiği yerde olması için elimizden geleni bundan sonra daha fazla gayretle göstereceğiz. Arkamızda bir ordu var, genç kuşağımız var. Bizim genç kuşağımız dünyadaki hiçbir kuşağa benzemez. Çünkü çok diri, çok canlı, çok aydın ve fazlayız. Gençliğiniz yoksa, genciniz yoksa, arkanızdan gelen çocuklarınız yoksa ülke bir gün Avrupalılar gibi ölecekler" dedi. Asan, bu tür festivallerin çoğalması temennisinde de bulundu.

"Ankara'mıza, mutfağımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz"

Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz ise Ankara mutfağına sahip çıkmaya çalıştıklarını belirterek, "Ben herkese sesleniyorum; Ankara gerçekten güzel bir şehir. Anadolu'nun göbeğinde. İlçelerinde muhteşem ürünler var. Ankara'nın inanılmaz ürünleri var. Her ilçeden, bölgeden bir ürün aldık kavurma yaptık. Ankara'ya sahip çıkalım. Burada kendi imkanlarımızla arkadaşlarımız sağ olsun Ankara ürünlerine ve Ankara mutfağına sahip çıkıyor. Biz kendi alanımızda yiyecek, içecek, tarladan sofraya gelen süreç içerisinde bütün aşçılar olarak Ankara'mıza, mutfağımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler Ankara mutfağı yemeklerini yapmaktan memnun

Usta şeflerle birlikte yaptıkları yemeği dağıtan genç şefler, etkinlikten çok memnun kaldıklarını dile getirdi. Özel bir okulda okuyan Güneş Arslan, "Çok güzel hissediyorum. Ankara'nın güzel yemeklerini insanlara servis ettim. Bu çok onur verici bir şey. Şu anda çok heyecanlıyım. Biraz merakım var. Çok aşk gibi değil ama seviyorum" derken, aynı okulun öğrencisi Defne Gökçe Sungur ise, "Çok heyecan ve mutluluk verici bir duygu. Yemek yapmayı da, yemeyi de çok seviyorum. Eğlenceli olabilir, düşünebilirim. Çok mutluyum şu an. Onlara yemek verdik kendi ellerimizle. Güzel bir duyguydu" diye konuştu.