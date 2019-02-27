Ünlü Yönetmen Murat Şeker Sevenleriyle Beyoğlu'nda Buluşuyor

Senarist, yapımcı ve yönetmen Murat Şeker, Deliormanlı, Çakallarla Dans, 2 Süper Film Birden , Aşk Tutulması ve Görevimiz Tatil filmlerinin gösteriminin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlamak üzere bir söyleşiye konuk oluyor.