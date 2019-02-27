Son Dakika Haberleri: Ünlü Yönetmen Murat Şeker Sevenleriyle Beyoğlu'nda Buluşuyor

Ünlü Yönetmen Murat Şeker Sevenleriyle Beyoğlu'nda Buluşuyor

51 dakika önce

Türk Sineması'nın fenomenlerinden Çakallarla Dans Serisi'nin yaratıcısı Murat Şeker 10 Mart Pazar günü Beyoğlu Sinemasında "MURAT ŞEKER FİLMLERİ" ile izleyiciyle buluşuyor.

Ünlü Yönetmen Murat Şeker Sevenleriyle Beyoğlu'nda Buluşuyor, System.String[]

Senarist, yapımcı ve yönetmen Murat Şeker, Deliormanlı, Çakallarla Dans, 2 Süper Film Birden , Aşk Tutulması ve Görevimiz Tatil filmlerinin gösteriminin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlamak üzere bir söyleşiye konuk oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:49 Kaynak: Bültenler

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