Ünlü Yönetmen Murat Şeker Sevenleriyle Beyoğlu'nda Buluşuyor
51 dakika önce
Türk Sineması'nın fenomenlerinden Çakallarla Dans Serisi'nin yaratıcısı Murat Şeker 10 Mart Pazar günü Beyoğlu Sinemasında "MURAT ŞEKER FİLMLERİ" ile izleyiciyle buluşuyor.
Senarist, yapımcı ve yönetmen Murat Şeker, Deliormanlı, Çakallarla Dans, 2 Süper Film Birden , Aşk Tutulması ve Görevimiz Tatil filmlerinin gösteriminin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlamak üzere bir söyleşiye konuk oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:49 Kaynak: Bültenler
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