Derin ve Deren Talu savcılıkta ifade verdi

İstanbul'da, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden 8'inin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testi pozitif çıktı.Testi pozitif çıkan Derin ve Deren Talu savcılığa ifade verdiler.

8 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 19 kişi, haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan ifadeleri alınmak üzere 8 Ekim'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İfade işleminin ardından gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örneği alındı. Yapılan testlerde 19 kişiden 8'inin testinin pozitif olduğu öğrenildi.

SAVCILIKTA İFADE VERDİLER

Test sonucu pozitif çıkan isimlerden Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızları Derin ve Deren Talu, dün akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade verdi. İki isim ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.