Derin ve Deren Talu savcılıkta ifade verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Derin ve Deren Talu savcılıkta ifade verdi

Haberin Videosunu İzleyin
Derin ve Deren Talu savcılıkta ifade verdi
11.11.2025 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Derin ve Deren Talu savcılıkta ifade verdi
Haber Videosu

İstanbul'da şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Adli Tıp'ta yapılan testlerde 19 kişiden 8'inin sonucu pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan isimler arasında yer alan Derin ve Deren Talu, savcılığa ifade verdi.

İstanbul'da, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden 8'inin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testi pozitif çıktı.Testi pozitif çıkan Derin ve Deren Talu savcılığa ifade verdiler.

Derin ve Deren Talu savcılıkta ifade verdi

8 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 19 kişi, haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan ifadeleri alınmak üzere 8 Ekim'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İfade işleminin ardından gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örneği alındı. Yapılan testlerde 19 kişiden 8'inin testinin pozitif olduğu öğrenildi.

Derin ve Deren Talu savcılıkta ifade verdi

SAVCILIKTA İFADE VERDİLER

Test sonucu pozitif çıkan isimlerden Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızları Derin ve Deren Talu, dün akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade verdi. İki isim ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Deren Talu, Adli Tıp, İstanbul, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derin ve Deren Talu savcılıkta ifade verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu bir reklam değil uyarı Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler Bu bir reklam değil uyarı! Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler
Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası! Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi
Otomobil ile çarptığı husumetlisini demir çubukla döverek öldürdü Otomobil ile çarptığı husumetlisini demir çubukla döverek öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk’ü andı herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
BEIN Sports’a yapılan silahlı baskından ilk görüntü BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü
Cemre Baysel’den yeni aşk hamlesi Ünlü pilotla görüntülendi Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi
Dünya devinden örnek davranış Stadyumu evsizlere açtılar Dünya devinden örnek davranış! Stadyumu evsizlere açtılar

09:51
Türk futbolunda kazan kaynıyor Bahis soruşturmasında sıra teknik direktör ve başkanlara geldi
Türk futbolunda kazan kaynıyor! Bahis soruşturmasında sıra teknik direktör ve başkanlara geldi
09:14
İstanbullular sabah kaosa uyandı Metrobüs hattı tamamen durdu
İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüs hattı tamamen durdu
09:05
Herkes onu konuşuyor İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu
Herkes onu konuşuyor! İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu
08:53
Utanç tablosu Türkiye’den İnekler susuzluktan boruları yaladı
Utanç tablosu Türkiye'den! İnekler susuzluktan boruları yaladı
08:14
Bahis skandalında çarpıcı tablo Bu takımın 31 futbolcusundan 18’i bahis oynamış
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış
07:25
Beyaz Saray’daki görüşmeye Trump’ın Erdoğan sözleri damga vurdu
Beyaz Saray'daki görüşmeye Trump'ın Erdoğan sözleri damga vurdu
07:18
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKKYPG kararı
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKK/YPG kararı
02:32
Furkan Bölükbaşı “Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit“ suçundan gözaltına alındı
Furkan Bölükbaşı "Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit" suçundan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 09:53:53. #7.11#
SON DAKİKA: Derin ve Deren Talu savcılıkta ifade verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.