Ünlülere yönelik operasyonda kritik aşama! 11 kişi için tutuklama talebi - Son Dakika
Ünlülere yönelik operasyonda kritik aşama! 11 kişi için tutuklama talebi

Ünlülere yönelik operasyonda kritik aşama! 11 kişi için tutuklama talebi
13.04.2026 16:42
Ünlülere yönelik operasyonda kritik aşama! 11 kişi için tutuklama talebi
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz, Özlem Parlu, Elif Karaarslan, Leha Ahsen Alkan, Gizem Melissa Alagöz ve Oğuz Sarpınar’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk kararı verildi.

11 İSİM MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Tutuklama talebiyle sevk edilen isimler şöyle:

Mustafa Eyüp Çelik

Mehmet Can Çelik

Cansel Ayanoğlu

Büşranur Çakır

Deniz Metin Yüksel

Ali Yaşar Koz

Özlem Parlu

Elif Karaarslan

Leha Ahsen Alkan

Gizem Melissa Alagöz

Oğuz Sarpınar

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Beşiktaş ve Etiler’deki eğlence mekanlarına operasyon düzenlenmişti. Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda 19 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler Adli Tıp’ta alınan örneklerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmişti.

Son Dakika Ünlüler Ünlülere yönelik operasyonda kritik aşama! 11 kişi için tutuklama talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 19921992** 19921992**:
    kim bunlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı
Kütahyaspor, 2. Lig’e yükseldi Sadettin Saran’dan sürpriz destek Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek
Şenol Güneş’ten Uğurcan Çakır çıkışı Şenol Güneş'ten Uğurcan Çakır çıkışı
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Nijerya ordusu ’yanlışlıkla’ pazar yerini vurdu: 56 ölü, 14 yaralı Nijerya ordusu 'yanlışlıkla' pazar yerini vurdu: 56 ölü, 14 yaralı
Fenerbahçe’de tepkiler devam ediyor Bir yeni paylaşım daha Fenerbahçe'de tepkiler devam ediyor! Bir yeni paylaşım daha
Emre Belözoğlu’ndan hakem Çağdaş Altay’a tepki: Bizi doğradı Emre Belözoğlu'ndan hakem Çağdaş Altay'a tepki: Bizi doğradı

17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
17:00
Futbol dünyası şokta Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
16:56
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
16:46
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
16:32
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
16:31
Özgür Özel’den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu’yla ilgili ilk yorum
Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
16:17
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
SON DAKİKA: Ünlülere yönelik operasyonda kritik aşama! 11 kişi için tutuklama talebi - Son Dakika
