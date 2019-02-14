Son Dakika Haberleri: Unrwa'ya Yardımlar Arttı

Unrwa'ya Yardımlar Arttı

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbuhl, ABD'nin yardımlarını kesme kararının ardından 40'tan fazla ülkenin kuruluşa yaptığı yardımın miktarını artırdığını söyledi.

Unrwa'ya Yardımlar Arttı, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbuhl, ABD'nin yardımlarını kesme kararının ardından 40'tan fazla ülkenin kuruluşa yaptığı yardımın miktarını artırdığını söyledi.

Krahenbuhl, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin yardımları kesme kararının "siyasi" olduğunu ifade etti.

Bu kararın UNRWA'nın karşılaştığı en büyük zorluk olduğunu vurgulayan Krahenbuhl, kararın ardından uluslararası toplumu harekete geçirmek için "Onura paha biçilemez" adı altında uluslararası bir kampanya başlattıklarını belirtti.

40'tan fazla ülkenin kuruluşa yaptığı yardımın miktarını artırdığını bildiren Krahenbuhl, Körfez'den Avrupa'ya kadar Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere UNRWA'ya destek sağlayan tüm ülkelere teşekkür etti.

Krahenbuhl, donör ülkeleri 2019'da da yardımlarını sürdürmeye çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da göreve gelmesinin ardından, Filistin genel bütçesi, UNRWA ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi çeşitli kanallara yapılan yardımlar kesilmeye başladı.

ABD'nin söz konusu kanallardan Filistinlilere yaptığı yardımlar yıllık ortalama 800 milyon doları buluyordu.

Washington yönetimi, geçen yıl UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını açıklamıştı. ABD Mart 2017'den bu yana Filistin genel bütçesine de destek vermiyor.

Son olarak ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, bu ayın başında İsrail işgali altındaki Batı Şeria ile Gazze ve Ürdün'de yaşayan Filistinlilere yapılan yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:38 Kaynak: AA

Beyrut, Lübnan, Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Toplam Kamu Borcu, Tarihinde İlk Kez 22 Trilyon Dolar Seviyesini Aştı Çin'den Dünya Siyasetine Yeni Tartışma Konusu: Uzay, ABD'nin Tapulu Malı Değil

Arkadaşının Tedavisinden Endişe Duyduğunu Söyleyen Refakatçi, Doktordan Dayak Yedi! O Anlar Kamerada AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 04:55:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Unrwa'ya Yardımlar Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]