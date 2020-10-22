Unutulmaya yüz tutan yöresel lezzeti yaptılar, taleplere yetişemiyorlar - Son Dakika

Unutulmaya yüz tutan yöresel lezzeti yaptılar, taleplere yetişemiyorlar

22.10.2020 08:24
Unutulmaya yüz tutan yöresel lezzeti yaptılar, taleplere yetişemiyorlar, System.String[]

NİĞDE'de Muharrem Yazgan (52), oğlu Mehmet Yazgan (27) ile birlikte kendi yetiştirdikleri üzümlerden unutulmaya yüz tutmuş yöresel bir lezzet olan köfter tatlısı üretip satıyor.

NİĞDE'de Muharrem Yazgan (52), oğlu Mehmet Yazgan (27) ile birlikte kendi yetiştirdikleri üzümlerden unutulmaya yüz tutmuş yöresel bir lezzet olan köfter tatlısı üretip satıyor. Baba- oğul, yeniden hayat verdikleri köfterin çok ilgi gördüğünü, taleplere yetişemediklerini söyledi.

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde yaşayan Muharrem Yazgan ile oğlu Mehmet Yazgan, endüstriyel tatlılar yüzünden unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetler arasında yer alan köfter tatlısını yeniden yaygınlaştırmak için geçen yıl üretim yapmaya başladı. Yaklaşık 40 dönüm bağda yetiştirdikleri üzümü ezdikten sonra elde edilen şırayı kaynatıp, bir gün bekleterek hem pekmez hem de görüntüsü pestile benzeyen köfter tatlısı yapan baba- oğul, geçen yıl 1 ton ürün üretirken yoğun talep nedeniyle bu yıl 4- 5 ton köfter üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Sade, cevizli ve fındıklı köfterler üreten Muharrem Yazgan, İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin gibi büyükşehirlerden sipariş aldıklarını kaydetti. Ürünleri doğal hazırladıklarını dile getiren Muharrem Yazgan, içerisindeki malzemeye göre kilosunu 25- 55 TL arasında sattıklarını aktardı.

'YURT DIŞINDAN DA TALEP VAR'Köftere İstanbul, Ankara, Mersin ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra yurt dışından da talep olduğunu belirten Yazgan, şunları söyledi: "40 dönümlük kendi arazimizde sultaniye yediveren çekirdeksiz üzüm yetiştiriyoruz. Elimizden geldiği kadar doğal olmasına dikkat ediyoruz. 40 dönümlük arazimizde yetiştirdiğimiz üzümlerin birazını pazarlar da satıyor, marketlere veriyoruz. Birazını da burada köfter ve pekmez yapımında kullanıyoruz. Köfterimiz cevizli, fındıklı ve sade üretimi yapıyoruz. Geçen yıl 1 ton üretimimiz vardı. Bu sene de talep çok olduğu için 4- 5 ton yapmayı düşünüyoruz. Ne kadar zahmetli bir iş olsa da o taleplere inşallah yetişiriz. Niğde'de bulunan aktarlara, İstanbul, Ankara, Mersin, İzmir'e taleplerimiz var. Yurt dışından da talepler oluyor ama elimizde ürün az olduğu için her bölgeye veremiyoruz. Burada yörenin kadınları bu işi yapıyor. Biz de bu işi severek yapıyoruz. Biz ilk etapta maddi durumuna bakmıyoruz. Öncelikle bu işi sevdiğimiz için yapmaya çalışıyoruz. Fiyatlarda toptan verdiğimiz yerlere 25 TL, perakendeye de 30- 35 TL'ye veriyoruz. Cevizli ve fındıklıda fiyat biraz değişiyor. Koymuş olduğumuz cevizin maliyetini üzerine koyuyoruz ve o şekilde bir maliyet çıkıyor. Cevizli de 45- 55 civarında gidiyor. Daha lezzetli olsun diye Niğde'nin kendi cevizini koyuyoruz. Cevizli köftere de insanların ilgisi de daha fazla oluyor" 'HEDEFİMİZ KENDİ MARKAMIZI OLUŞTURMAK'Babasıyla birlikte köfter üretimi yapan Mehmet Yazgan ise şöyle konuştu:

"Unutulmuş bir lezzet, unutulmuş tat olan köfteri üretiyoruz. Geçen yıl bir ton üretimimiz oldu. Alan kişiler çok beğendi. Bu sene üretimi 4- 5 tona çıkarmak istiyoruz. Türkiye'nin her yerinde lezzetini tadan insanlara, aktarlar aracılığı ile toptan ve perakende olarak veriyoruz. Yurt dışına satışlarımız da var. Yurt dışından alanlar çok güzel dönüşler yapıyor. Bizde unutulmuş bir lezzet, çocuklarımıza yedirebileceğimiz lokum tadındadır. Lokum şekerden yapılıyor ama köfter yüzde yüz üzüm suyundan yapılıyor. Geçen yıl sade olarak yaptığımız köfterleri bu sene cevizli, Antep fıstıklı, fındıklı, susamlı olarak yapıyoruz. Türkiye'ye ve dünyanın her yerine göndereceğiz. Bundan sonraki hedefimiz tesisimizi geliştirerek kendi markamızı oluşturmayı hedefliyoruz. Yöreden de üzümleri alarak yöreyi canlandırmaktır. Bu güzel lezzeti tüm Türkiye'ye ve dünyaya tattırmak."


Unutulmaya yüz tutan yöresel lezzeti yaptılar, taleplere yetişemiyorlar
Unutulmaya yüz tutan yöresel lezzeti yaptılar, taleplere yetişemiyorlar
Unutulmaya yüz tutan yöresel lezzeti yaptılar, taleplere yetişemiyorlar
Unutulmaya yüz tutan yöresel lezzeti yaptılar, taleplere yetişemiyorlar
Unutulmaya yüz tutan yöresel lezzeti yaptılar, taleplere yetişemiyorlar
Unutulmaya yüz tutan yöresel lezzeti yaptılar, taleplere yetişemiyorlar
Unutulmaya yüz tutan yöresel lezzeti yaptılar, taleplere yetişemiyorlar
Unutulmaya yüz tutan yöresel lezzeti yaptılar, taleplere yetişemiyorlar
Unutulmaya yüz tutan yöresel lezzeti yaptılar, taleplere yetişemiyorlar
Unutulmaya yüz tutan yöresel lezzeti yaptılar, taleplere yetişemiyorlar
Unutulmaya yüz tutan yöresel lezzeti yaptılar, taleplere yetişemiyorlar
Unutulmaya yüz tutan yöresel lezzeti yaptılar, taleplere yetişemiyorlar

İstanbul, Cevizli, Ankara, Niğde, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Unutulmaya yüz tutan yöresel lezzeti yaptılar, taleplere yetişemiyorlar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İngiliz The Guardian: Amerikalı gençler plazmalarını satmak için bilerek koronavirüse yakalanıyor ABD eski Başkanı Obama, megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım ABD'den tehdit gibi S-400 sözleri: Türkiye füzeleri test ederek çok şeyi feda etti Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı
Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı         
08:22
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti         
07:46
Adana'da, eşi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı Adana'da, eşi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı         
04:02
Bayern Münih, evinde Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti Bayern Münih, evinde Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti         
23:53
"Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak         
23:22
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Masumlar Apartmanı'nın Masumlar Apartmanı'nın "Han"ı Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı         
20:57
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu         
17:41
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 08:36:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Unutulmaya yüz tutan yöresel lezzeti yaptılar, taleplere yetişemiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei