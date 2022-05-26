"Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri" yarıştı

Çorum'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında "Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri" yarışması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Çorum Belediyesince Velipaşa Hanı'nda, çorba, hamur işi, et yemekleri ve tatlı kategorilerinde yöresel yemek yarışması düzenlendi.

"Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri" adıyla düzenlenen yarışmada katılımcılar, evlerinde hazırladıkları yemekleri Velipaşa Hanı'nda jüri üyelerinin beğenisine sundu.

Yemekleri tadan 6 kişilik jüri heyeti, en iyi hazırlanmış yöresel yemekleri belirledi.

Yarışmada et yemekleri kategorisinde Hanım Sağlam güveç kazanında hazırladığı pastırmalı madımak yemeğiyle birinci, Ayşe Singir İskilip dolması ile ikinci, Hatice Atak da keşkek yemeğiyle üçüncü oldu.

Çorba kategorisinde Nurdane Kepçe düğün aşı çorbası ile birinci, Nilgün Günkeskin şipsi çorbası ile ikinci, Emine Çeşme de yırtma çorbası ile üçüncü seçildi.

Hamur işi kategorisinde Selma Özbek, kuru mantı ile birincilik, Fatih Ayhan su böreği ile ikincilik, Elif Sarı haşhaşlı katmer ile üçüncülük elde etti.

Tatlı kategorisinde ise Leyla Dağ Çorum baklavası ile birinci, Emine Kara karaçuval helvası ile ikinci ve Yeliz Akkaya da hasıda tatlısı ile üçüncülük kazandı.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve jüri üyeleri tarafından verildi.

Yağbat, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin güçlü bir mutfak kültürüne sahip olduğuna dikkati çeken Yağbat, "Bu mutfağımızı tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak çok önemli. Eğer bildiğinizi gelecek nesillere aktarmazsanız, şimdiki neslin beslendiği gibi hızlı beslenme tarzı bir beslenmenin içinde olacağız. Bu da obezite dahil birçok sağlık sorunlarıyla gelecek nesillerimizin mağdur olmasına neden olacak." diye konuştu.

Yağbat, yarışmayı gelecek yıllarda da daha güçlü şekilde sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.

Yarışmanın et yemekleri kategorisinde güveçte pişirdiği pastırmalı madımak yemeğiyle birinci olan Hanım Sağlam, AA muhabirine, ailesinde aşçılık yapanların olduğunu, onların teşvikiyle yarışmaya katılmaya karar verdiğini söyledi.

Geleneksel yemekleri hazırlamayı sevdiğini belirten Sağlam, "Ben pastırmalı madımak yemeğini annemden, annem de kendi annesinden öğrenmiş. Başka şehirlerde başka türlü de yapılabiliyor ama biz burada pastırma ile yapıyoruz." dedi.

Madımağın çemenle de pişirilebildiğini anlatan Salğam, "Soğanı yağda kavurduktan sonra salça ekleyip, ardından pastırmayı kazana koyuyoruz. Kısa süre kavurduktan sonra madımağı ekliyoruz. Madımağı araziden, doğal ortamından toplayıp taze şekilde pişiriyoruz. Üzerine bir miktar yarma ve su ekleyip, bir süre pişiriyoruz. 20-25 dakika pişirdikten sonra yemek hazır." ifadelerini kullandı.

Sağlam, pastırmalı madımağın sarımsaklı yoğurt ile de servis edilebildiğini kaydetti.