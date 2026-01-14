Ünye'de otomobilin çarptığı kişi havaya savruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ünye'de otomobilin çarptığı kişi havaya savruldu

Haberin Videosunu İzleyin
Ünye\'de otomobilin çarptığı kişi havaya savruldu
14.01.2026 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ünye\'de otomobilin çarptığı kişi havaya savruldu
Haber Videosu

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, metrelerce havaya savrulduktan sonra zemine düştü. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde buzlu yolda kayarak Fikri B.'ye çarpan otomobil, yaralanmasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

METRELERCE HAVAYA SAVRULDU

Kaza, saat 09.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih G. yönetimindeki 44 HN 670 plakalı otomobil, buzlanan yolda kayıp, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında yürüyen Fikri B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Fikri B., metrelerce havaya savrulup, zemine düştü.

DURUMU İYİ

Otomobil ise bölgedeki bir oto yıkama dükkanına girdi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fikri B., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fikri B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, Güncel, Ordu, Ünye, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünye'de otomobilin çarptığı kişi havaya savruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Levent Kule Levent Kule:
    araçtaki zibidilerden biri el freni çekiyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar
ABD’li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti ABD'li komutandan Halep mesajı! Tarafını açıkça ilan etti
Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun
İran’daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550’ye yükseldi İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi
Trump’a soğuk duş Kendisine “Pedofili koruyucusu“ diyen işçiye verdiği yanıta bakın Trump'a soğuk duş! Kendisine "Pedofili koruyucusu" diyen işçiye verdiği yanıta bakın

23:41
Tedesco’dan Kante sorusuna bomba cevap
Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap
23:12
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
22:52
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe’ye geliyor
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe'ye geliyor
22:29
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi
31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
22:13
Danimarka Dışişleri Bakanı’ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumu var
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var
21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
21:11
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
20:48
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 00:07:39. #7.11#
SON DAKİKA: Ünye'de otomobilin çarptığı kişi havaya savruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.