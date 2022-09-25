Ürdün gıda güvenliği konusunda "bölgesel ve stratejik bir gözlemevi" olmayı amaçlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ürdün gıda güvenliği konusunda "bölgesel ve stratejik bir gözlemevi" olmayı amaçlıyor

25.09.2022 14:28
Ürdün gıda güvenliği konusunda "bölgesel ve stratejik bir gözlemevi" olmayı amaçlıyor

Ürdün, bölgedeki ekonomik krizlerin ülkeler üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla gıda güvenliği için "bölgesel ve stratejik bir gözlemevi" olmaya çabaladığını duyurdu.

Ürdün, bölgedeki ekonomik krizlerin ülkeler üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla gıda güvenliği için "bölgesel ve stratejik bir gözlemevi" olmaya çabaladığını duyurdu.

Ürdün Tarım Bakanı Halid el-Hanifat, Irak Tarım Bakanı Kerim el-Hafaci, Lübnan Tarım Bakanı Abbas el- Hac Hasan ve Suriye'deki Esed rejiminin Tarım Bakanı Muhammed Hasan'ın katıldığı dörtlü toplantı Ürdün'ün başkenti Amman'da başladı.

Dört ülkenin tarım bakanları arasında ikinci kez düzenlenen iki gün sürecek toplantıda gıda güvenliği, iklim değişikliği, tarım sektöründe yatırım gibi konular ele alınacak.

Ürdünlü Bakan Hanifat, yaptığı açıklamada, bölgedeki krizlerin ülkeler üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla Ürdün'ün gıda güvenliği için "bölgesel ve stratejik bir gözlemevi" olmak istediğini ve toplantıda bu meseleyi görüştüklerini söyledi.

Toplantının karşılıklı tecrübelerden istifade edilmesi için büyük fırsat olduğunu ve sonuç verecek tavsiye kararları alınacağını umduğunu belirten Hanifat, toplanan komşu ülkelerin, ithalat ve ihracatçılarının karşılaştıkları engelleri aşabileceklerini ifade etti.

Lübnan Tarım Bakanı Hasan da çabaların birleştirilmesi için Arap ülkeleri arasında etkileşim, entegrasyon ve ortaklığın sağlanmasını istediklerini belirtti.

Dört ülkenin bakanları, tarımda iş birliğini ele almak üzere ilk toplantılarını 28 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yapmıştı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Lübnan, Ürdün, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün gıda güvenliği konusunda 'bölgesel ve stratejik bir gözlemevi' olmayı amaçlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:18 Turist taşıyan midibüs şoförü, yeni doğmuş bebek taşıyan ambulansa yol izni vermedi
13:44 Zafer Partisi kurucusu Soner Çam istifa etti: Devlete baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişiyle darbetti
13:22 Cerrahi Tarikatı'nın son yeni postnişini Ahmet Özhan oldu
12:55 Göç İdaresi Başkanlığı, 2022'de sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını kamuoyuna açıkladı
12:53 Kritik görüşme! Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Cidde'de bir araya geldi
12:45 ABD zırhlıları adalara sevk edilmişti! Cihat Yaycı Türkiye için hazırlanan tuzağı açıkladı: Türkiye'yi savaşa çekmek istiyorlar
12:22 TBMM ilk defa bir dönemde 6. yasama yılına girecek
12:10 Dudak uçuklatan fiyat! Aronya meyvesi organik soluca ve yarasa gübresiyle yetiştiriliyor
11:50 Vatandaşa yardım eden genç asker, kamyonet çarpması sonucu şehit oldu
11:45 CHP'li Erdoğan Toprak'tan AK Parti'ye sert suçlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 14:28:12. #1.13#
SON DAKİKA: Ürdün gıda güvenliği konusunda "bölgesel ve stratejik bir gözlemevi" olmayı amaçlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement