Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Mikdad ile bir araya geldi - Son Dakika
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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Mikdad ile bir araya geldi

23.09.2022 00:08
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Mikdad ile bir araya geldi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye'deki Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile ikili ilişkileri görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye'deki Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile ikili ilişkileri görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Safedi'nin 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki temasları kapsamında Mikdad ile bir araya geldiği belirtildi.

Suriye krizine yönelik siyasi çözüm çabalarının ele alındığına işaret edilen açıklamada, Safedi ve Mikdad'ın Ürdün ile Suriye ilişkileri ve ikili iş birliğini görüştüğü ifade edildi.

Görüşmede, sınır güvenliği ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mültecilerin gıda güvenliğinin de konuşulduğu aktarılan açıklamada, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'nin ayrıca Suriye'deki krizi bitirecek çabaların canlanması gerektiğine dikkat çektiği kaydedildi.

Ürdün, özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.

Ürdün, 2011'den bu yana devam eden Suriye krizinden en çok etkilenen ülkelerden birisi durumunda. Ürdün'de çoğunluğu Suriyeli olmak üzere birçok uyruktan 750 bin "kayıtlı mülteci" yaşıyor.

Ürdün'de yaşayan 1 milyon 300 bin Suriyelinin yaklaşık yarısının 2011'den önce evlilik, ticaret ve akrabalık bağları sebebiyle ülkeye giriş yaptığı biliniyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Ürdün, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Mikdad ile bir araya geldi - Son Dakika
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