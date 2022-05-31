Ürdün ve Filistin'den "İsrail'in gerilimi tırmandırmasına karşı" ortak hareket kararı (2)

Ürdün ve Filistin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te on binlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenlemesinin ardından " İsrail'in gerilimi tırmandırmasına karşı" ortak hareket etme kararı aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreter Vekili Muhammed Hüseyin eş-Şeyh, Ramallah'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında, "İsrail'in gerilimi tırmandırmasına karşı" ortak hareket etme kararı aldıklarını belirten Şeyh, "Ürdün ve Filistin, İsrail'in Kudüs'te gerilimi tırmandırma adımını sadece Filistin için değil tüm bölgenin güvenliği, istikrarı ve barışı için bir tehdit olarak görüyor." dedi.

İsrail'in "büyük tehlike oluşturan ihlallerini engellemek için" Ürdün ile tüm seviyelerde birlikte hareket edeceklerini vurgulayan Şeyh, Filistin yönetiminin Ürdün ile yoğun iletişim içinde olacağını aktardı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde Ürdün kraliyetinin Filistinlilerin "tam haklarını elde etmeleri" için başlatacakları ortak adımları aktardığını belirterek, "Durum kötü ve daha da kötüye gitmek üzere. İhlaller ve saldırılarla durum yatışmaz. İnsanları yerinden etmek ve yerleşimlerle barış inşa edilmez." dedi.

İsrail'in ihlallerinin yol açtığı gerilimin "bölgede patlamaya yol açabileceği" uyarısında bulunan Safadi, "yaşananların durması ve İsrail'in kararlarına bakmaksızın gecikmeden barış için siyasi bir yola dönülmesi gerektiğini" belirtti.

Abbas: "Bu durum tahammül edilemez"

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Safadi ile Ramallah'taki görüşmesinde, İsrail'in son dönemde gerilimi tırmandıran adımlarından söz etti.

Görüşmede, "Filistin halkı için uluslararası bir koruma olmadığını, işgal yetkililerinin yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların devam ettiğini" belirten Abbas, bu durumun, "kabul ve tahammül edilemez" olduğunu söyledi.

Filistin Devlet Başkanı, uluslararası toplumun İsrail'i uluslararası hukuka uymaya mecbur edememesi ve ABD'nin "sessizliği" karşısında Filistin yönetiminin gerekli önlemleri alacağını vurguladı.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te provokatif yürüyüş

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla pazar günü provokatif "bayrak yürüyüşü" gerçekleştirmişti.

On binlerce fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yürümüştü.

Filistinlilerin bölgeye ulaşmasını engellemek için Eski Şehir çevresinde bariyerler kuran İsrail polisi, gün içinde Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş ve 50'den fazla Filistinliyi gözaltına almıştı.

Aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler de Filistinlilere sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuş, Eski Şehir bölgesinde "Araplara ölüm" gibi ırkçı sloganlar atmıştı. Filistin Kızılayı, olaylarda 79 Filistinlinin yaralandığını, 28'inin hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.