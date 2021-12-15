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Ürdün: İsrail'le enerji ve su alanında imzalanan "niyet beyanı" bir anlaşma değil - Son Dakika

Ürdün: İsrail'le enerji ve su alanında imzalanan "niyet beyanı" bir anlaşma değil

15.12.2021 17:31
Ürdün: İsrail'le enerji ve su alanında imzalanan "niyet beyanı" bir anlaşma değil

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail'le enerji ve su alanında imzaladıkları "niyet beyanının" bir anlaşma olmadığını söyledi.

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail'le enerji ve su alanında imzaladıkları "niyet beyanının" bir anlaşma olmadığını söyledi.

Başbakan Hasavne, "enerji ve su projesi" gündemiyle toplanan Bakanlar Kurulunda, geçen ay Abu Dabi ve Tel Aviv hükümetleri ile imzaladıkları niyet beyanına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enerji ve su takası ile bu alanda imzaladıkları niyet beyanının birbirinden kopamayacak projeler olduğuna işaret eden Hasavne, BAE ve İsrail'le imzaladıkları niyet beyanının bir anlaşma olmadığını savundu.

Söz konusu iki projenin (elektrik üretimi Ürdün'den, su temini de İsrail'den) hayata geçirilmesiyle Ürdün'ün yıllık 200 milyon metreküp su elde edeceğine dikkati çeken Hasavne, ülkeye yeni su miktarları kazandıracak projelerin geciktiği her günün gelecekleri için tehdit olduğunu dile getirdi.

Ülkesinin benzeri görülmemiş bir su yoksulluğuyla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Hasavne, hükümet olarak ulusal yükümlüklerini yerine getirme noktasında taviz vermediklerini söyledi.

Üç ülke arasındaki mutabakat ve Ürdün'den gelen tepkiler

Suudi Arabistan, Irak, Suriye ve İsrail'le komşu olan 10 milyonu aşkın nüfusa sahip Ürdün, küresel su endeksine göre dünyanın su konusundaki en fakir ikinci ülkesi.

Ürdün Su Bakanlığı, 22 Kasım'da Ürdün, İsrail ve BAE'nin 2022 yılında enerji ve su alanında ortak bir projenin fizibilite sürecine başlanması için "niyet beyanı" imzaladığını bildirmişti.

Projeye göre Ürdün İsrail'e yıllık 600 megavat güneş enerjisi, İsrail de Ürdün'e 200 milyon metreküp arıtılmış su ihraç edecek.

Ürdün hükümetinin İsrail'le imzaladığı enerji karşılığında su teminini kapsayan "niyet beyanı" ülkede protestolara neden olmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Enerji, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün: İsrail'le enerji ve su alanında imzalanan 'niyet beyanı' bir anlaşma değil - Son Dakika


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