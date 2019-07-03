Son Dakika Haberleri: UŞAK Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
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UŞAK Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

1 saat önce

Serinlemek için girdiği gölette boğulduUşak'ta, serinlemek için gölete giren 28 yaşındaki Serhat Kaya boğuldu.

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Uşak'ta, serinlemek için gölete giren 28 yaşındaki Serhat Kaya boğuldu. Kaya'nın cesedini, dalgıç polisler uzun arama sonrası göletten çıkardı.
Evli ve 2 çocuk babası Serhat Kaya, dün (salı) saat 17.00 sıralarında bir arkadaşıyla, il merkezine bağlı Bozköy Köyü'ndeki Bozköy Göleti'ne gitti. Serinlemek için bir süre gölette yüzen iki arkadaştan Kaya, bir anda çırpınmaya başladı. Arkadaşı kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kaya'nın suda gözden kaybolması üzerine arkadaşı, jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Durumdan haberdar olan yetkililer ayrıca olay yerine AFAD, itfaiye ve İzmir'den dalgıç polisleri sevk etti. Gölette başlatılan arama çalışmalarından, bu sabah üzücü haber geldi. Serhat Kaya'nın, cesedi bulundu. Sudan çıkarılan Serhat Kaya'nın cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Serhat Kaya'nın olay yerine gelen yakınları, çalışmaları gözyaşlarıyla izledi ve üzüntü yaşadı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
UŞAK Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:13 Kaynak: DHA
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