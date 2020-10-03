Uşak'ta sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri ve genel kurulları ertelendi - Son Dakika

Uşak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları ve etkinlikleri 1 Aralık'a kadar ertelendi.

Uşak Valiliği internet sitesinde yer alan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Funda Kocabıyık başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı'na gönderilen yazıda, Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu'nun fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasının ya da ileri bir bir tarihe ertelenmesinin önerildiği ifade edildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan kararlara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı'nın ilgi yazısı ve koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler (barolar, ziraat odası, mühendisler ve mimarlar odası, tabipler odası vb.) genel kurullar da dahil toplu icra edilen tüm etkinliklerin ertelenmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, alınan karara uymayanlar hakkında gerekli yasal ve idari yaptırımların uygulanacağı belirtildi.