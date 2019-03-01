Son Dakika Haberleri: Uşakspor Yozgatlı'yla İlk Sınavında

Uşakspor Yozgatlı'yla İlk Sınavında

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Gümüşhanespor'la 2-2 berabere kalıp Play-Off yarışında yara alan ve teknik direktör Bahri Kaya ile yollarını ayırıp Mehmet Yozgatlı'yı dümene geçiren Utaş Uşakspor, yarın Sancaktepe Belediyespor'a konuk olacak.

Uşakspor Yozgatlı'yla İlk Sınavında, System.String[]


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Gümüşhanespor'la 2-2 berabere kalıp Play-Off yarışında yara alan ve teknik direktör Bahri Kaya ile yollarını ayırıp Mehmet Yozgatlı'yı dümene geçiren Utaş Uşakspor, yarın Sancaktepe Belediyespor'a konuk olacak.

15 Temmuz Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçta Onur Bingöl düdük çalacak. Ege temsilcisinde kart cezalısı Kerem Çağatay İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek. Uşakspor'un başında ilk karşılaşmasına çıkacak genç teknik direktör Mehmet Yozgatlı, "En iyi şekilde maça hazırlandık. Sancaktepe'yi yenerek yeniden yarışa ortak olacağız" dedi. - Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:40 Kaynak: DHA

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