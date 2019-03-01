Uşakspor Yozgatlı'yla İlk Sınavında
1 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Gümüşhanespor'la 2-2 berabere kalıp Play-Off yarışında yara alan ve teknik direktör Bahri Kaya ile yollarını ayırıp Mehmet Yozgatlı'yı dümene geçiren Utaş Uşakspor, yarın Sancaktepe Belediyespor'a konuk olacak.
TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Gümüşhanespor
'la 2-2 berabere kalıp Play-Off yarışında yara alan ve teknik direktör Bahri Kaya
ile yollarını ayırıp Mehmet Yozgatlı
'yı dümene geçiren Utaş Uşakspor
, yarın Sancaktepe
Belediyespor'a konuk olacak.
15 Temmuz Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçta Onur Bingöl
düdük çalacak. Ege
temsilcisinde kart cezalısı Kerem Çağatay İstanbul
deplasmanında forma giyemeyecek. Uşakspor'un başında ilk karşılaşmasına çıkacak genç teknik direktör Mehmet Yozgatlı, "En iyi şekilde maça hazırlandık. Sancaktepe'yi yenerek yeniden yarışa ortak olacağız" dedi. - Uşak
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:40 Kaynak: DHA
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