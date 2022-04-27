ÜSKÜDAR'DA 2 KİLOMETRELİK İFTAR SOFRASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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ÜSKÜDAR'DA 2 KİLOMETRELİK İFTAR SOFRASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

27.04.2022 20:57
ÜSKÜDAR'DA 2 KİLOMETRELİK İFTAR SOFRASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Üsküdar Belediyesi tarafından Üsküdar'dan Harem'e kadar uzanan 2 kilometre uzunluğunda iftar sofrası kuruldu.

Üsküdar Belediyesi tarafından Üsküdar'dan Harem'e kadar uzanan 2 kilometre uzunluğunda iftar sofrası kuruldu. Yaklaşık 80 bin kişinin katıldığı iftar programı havadan da görüntülendi.

Üsküdar Belediyesi tarafından Kadir Gecesi'nde Üsküdar'dan Harem'e kadar uzanan sahil şeridinde 2 kilometrelik iftar sofrası kuruldu. Programa yaklaşık 80 bin kişi katıldı. Vatandaşlar iftar saatini beklerken Ayasofya Camii imamı Bünyamin Topçuoğlu Kuran-ı Kerim okudu. Sahil şeridi boyunca uzanan iftar sofrası havadan da görüntülendi. İftar programına Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de katıldı. Masalarda yer bulamayan vatandaşlar oruçlarını çimlerde oturarak açtı. Bir vatandaşın ise otobüs durağında iftarını yaptığı görüldü.Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, "Efendim şu anda Üsküdar Harem Salacak sahilindeyiz. Bizim tahminlerimize göre şu anda burada 80 bin vatandaşımız var. ve inşallah hepsi burada iftarını açacak. Oruç açacaklar. Onları hiç üzmeden, yormadan evlerine göndereceğiz. Burası bu mübarek Kadir Gecesi'nde gördüğünüz gibi İstanbul'un her yerinden sadece Üsküdar'dan değil, komşu ilçelerden, karşıdan, hatta yurt dışından misafirlerimiz var. Biraz önce vatandaş gördüm. Kıbrıs'tan gelmiş. Avusturya'dan gelmiş, Almanya'dan gelenler var. Hakikaten muhteşem bir tablo. Masada sandalyede yer bulamayanlar, karşı taraftaki çimenlere oturuyorlar. Herkese yetecek kadar yemeğimiz var. Herkese afiyet olsun. Rekor şu anda bunun bizim bildiğimiz, benim bildiğim dünyada ikinci bir örneği yok" dedi.

Görüntü dökümü--- ----- ---- ---- ----İftar için masada bekleyen vatandaşlar-Yemek sırası bekleyenler-Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile röp-Vatandaşlar ile röp-Çimlerde oturan vatandaşlar-Kuran-ı Kerim okunması-Yemek dağıtılması-İftarın açılması-Durakta iftar açan bir vatandaş-Durakta iftar açan vatandaş ile röp-İftar programının havadan görüntüsü

-Genel ve detay


- İstanbul
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Üsküdar Belediyesi, Kadir Gecesi, Üsküdar, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA 2 KİLOMETRELİK İFTAR SOFRASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜSKÜDAR'DA 2 KİLOMETRELİK İFTAR SOFRASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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