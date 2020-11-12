Üsküdar'da "GEA Deprem Lojistik Merkezi" açıldı - Son Dakika

Üsküdar'da "GEA Deprem Lojistik Merkezi" açıldı

12.11.2020 14:37
Üsküdar'da

GEA Arama Kurtarma Grubu tarafından olası İstanbul depremine hazırlık için kurulan Deprem Lojistik Merkezi, 12 Kasım Afete Hazırlık Günü'nde açıldı.

GEA Arama Kurtarma Grubu tarafından olası İstanbul depremine hazırlık için kurulan Deprem Lojistik Merkezi, 12 Kasım Afete Hazırlık Günü'nde açıldı.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla Üsküdar Selami Ali Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen merkezde, deprem öncesi ve sonrasına ilişkin eğitimler verilecek, arama kurtarma ekipleri organize edilecek, gerekli ekipmanlar hazır bulunacak.

GEA Arama Kurtarma Grubu Koordinatörü Umut Dinçşahin, merkezi ziyaret eden Demiryürek ve Türkmen'e grubun çalışmaları hakkında bilgi vererek, gönüllülük faaliyetleri konusunda destek istedi.

Merkezde yer alan enkaz altı dinleme ve görüntüleme cihazları da davetlilere tanıtıldı.

Selami Ali Ortaokulundan gelen bir grup öğrenci de deprem öncesi, deprem anı ve sonrasına ilişkin eğitim aldı, merkezdeki ekipmanları tanıdı. Öğrencilere deprem seti hediye edildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada GEA'nın gönüllülük faaliyetlerinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Burası Üsküdar'ın merkezinde ve tamamen gönüllü arkadaşlarımızdan oluşan sivil bir yapı. Bu açıdan çok anlamlı ve güzel. Tebrik ediyorum. Burada kendi imkanlarıyla afete anında müdahale edecek imkanları var. Bu arkadaşlarımız İzmir depreminde buradan yola çıktılar ve arama kurtarma faaliyetlerine katıldılar. İkizler ve annelerini bu ekip kurtardı." dedi.

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı ile grupla ortak çalışmalar yapmak istediklerini anlatan Türkmen, "Özellikle çocukların bilinçlendirilmesi için eğitimler yapabiliriz. Başarı için devlet ve millet iş birliği gerekiyor. Devlet ve milletin ahenkli bir şekilde hareket etmesi lazım. Biz Üsküdar Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Çalışmaları da bir model olarak paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Sloganımız, gönüllü olun gönüllü kalın"

GEA Arama Kurtarma Grubu Koordinatörü Umut Dinçşahin de 12 Kasım'ın Türkiye'nin deprem açısından riskli bir coğrafyada yer aldığının bir kez daha hatırlandığı Düzce depreminin yıl dönümü olduğunu, bu açıdan merkezin açılışının sembolik bir anlam taşıdığını söyledi.

Deprem Lojistik Merkezi'nin açılışının İzmir depremi öncesine planlandığını fakat deprem yüzünden açılışın ertelendiğini belirten Dinçşahin, "Deprem sonrasında deprem alanına en kısa sürede ulaşmak için ekipmanları uygun depolama ve istifleme ihtiyacı var. İzmir depreminde ekibimiz arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Bir ekibimiz de hala orada. Burası hem bizim için acil toplanma hem arama kurtarma ve sele karşı malzemelerin olduğu, insani yardım ekipmanlarının bulunduğu bir yer. Bu bölgede 3 tane daha alanımız var." diye konuştu.

Depremle mücadelede gönüllülük faaliyetlerini önemine vurgu yapan Dinçşahin, "Gönüllüler olarak şu sloganı kullanmak istiyoruz, gönüllü olun, gönüllü kalın. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Bunun için ekipman ve malzemelere ek olarak gönüllülüğün gücünü ayakta tutmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

GEA Arama Kurtarma Grubu

Tamamı gönüllülerden oluşan ve 1994'te kurulan arama kurtarma, ekoloji ve sosyal kampanyalar grubu GEA Ekibi, ulusal ve uluslararası alanda yaşamı tehdit eden bütün felaketlerde, afet sonrasında enkaz altında kalmış insanlara ulaşmak için arama kurtarma operasyonları gerçekleştiriyor, ihtiyaç halinde afet bölgesinde tıbbi ve insani yardım faaliyetleri yürütüyor.

GEA ayrıca, 1999'dan bu yana INSARAG (Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Ekipleri Tavsiye Grubu) üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor.

Arama Kurtarma, Üsküdar, Deprem, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da 'GEA Deprem Lojistik Merkezi' açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Lille'deki performansıyla parmak ısırtan Yusuf Yazıcı Arsenal'in transfer listesinin ilk sırasında Eleştirilerin hedefindeki Vedat Muriqi umutlu konuştu: Gollerim gelecek Şoför sadece peşinden koşabildi! Freni boşalan otobüsünün apartmana çarpma anı kamerada İzmir depremi sonrası tutuklanan müteahhitten garip savunma: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi? Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş Alzheimer hastası yaşlı kadına sahte rapor düzenletip,1 milyon 650 bin liralık evini sattılar Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı
Güne yükselişle başlayan dolar 7.70 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.70 liradan işlem görüyor         
14:36
Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek         
13:46
Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı         
13:10
Erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülen Tuba'nın babası: Birlikte yaşadıkları doğru değil Erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülen Tuba'nın babası: Birlikte yaşadıkları doğru değil         
12:34
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
11:50
Haluk Levent, İzmir depreminde 90 saat kurtarılan kediyi sahiplendi Haluk Levent, İzmir depreminde 90 saat kurtarılan kediyi sahiplendi         
11:27
Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
11:08
Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var         
10:59
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu         
10:42
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı         
10:19
5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu 5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu         
10:09
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar         
08:34
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 14:41:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üsküdar'da "GEA Deprem Lojistik Merkezi" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei