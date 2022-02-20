Üsküdar Kitap Fuarı usta yazarları ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika

Üsküdar Belediyesince düzenlenen 7. Üsküdar Kitap Fuarı, kitapseverlerle seçkin yayınevlerini ve sevilen yazarları bir araya getiriyor.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar, ikinci gününde imza günü ve söyleşilere ev sahipliği yaptı.

Gazeteci ve yazar Ayşe Böhürler'in yönettiği söyleşiye çevrim içi bağlantıyla konuk olan Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yazar Alev Alatlı, Türkiye'nin yanlış giden şeylere dur diyebilecek bir ülke konumunda olduğunu söyledi.

Bugüne kadarki hayat tecrübesini kitaplarından verdiği örneklerle anlatan Alatlı, "Roman yazmak istedim çünkü romanın hinterlandı geniştir. Roman yazmaya başladığınızda bir uçta müzik, diğer uçta şiir, tarih, coğrafya olur. Fakat herhangi bir makale yazarken çok daha düz olmanız gerekir." dedi.

Alatlı, eğitimin okumayla çok yakın ilişkisi olduğunu vurgulayarak, romanlarının çok satanlar listelerinde yer almadığını fakat geniş bir okuyucu kitlesine ulaşarak devamlı ve etkili olduğunu kaydetti.

"Amerika'nın çıkarına uygun bir masal yazdılar"

Son kitabı "Suç Ortağı Hollywood"a değinen yazar, "Amerika'nın çıkarına uygun bir masal yazdılar. Mesela Kızılderilileri mahveden birtakım adamları övdüler. Kovboyların zamanında yazılmış, onları anlatan kitaplar vardır, milletin yaka silktiği, kaçtığı, kokuşuk, vahşi, rezil insanlardır. Bu ekibi öyle güzel pazarladılar ki bizim çocuklarımız da kovboy kıyafetleri giymeye başladı. Bu gözle baktığınızda Hollywood'un nasıl bir Amerika ortaya koyduğunu görürsünüz." değerlendirmesini yaptı.

Medeniyet tarihi ve dinler tarihi okumanın önemine dikkati çeken Alatlı, "Allah'ın sonsuzluğunu anlamakta çok sıkıntı çekiyoruz. Sonsuzluğu anlayamadığımız için kendimize benzetmeye kalkıyoruz. Yaptığımız en büyük hata bu, kendimize benzettiğimiz zaman neredeyse şirk koşuyoruz. Kendi değerlendirmelerimizi onun hükümleriymiş gibi yormayabiliyoruz." dedi.

Okurlarına tavsiyelerde bulunan usta yazar, "Bana güvenin, sizi yaya bırakmam, yalan söylemem ve abartmam. İlk başta zor geliyor gibi görünse de onu muhakkak yolda hikayeyi anlatırken çözerim." diye konuştu.

"Türkiye'nin en parlak kuşağını MTO talebeleri oluşturacak"

Medeniyet Tasavvuru Okulu (MTO) kurucusu, gazeteci ve yazar Dr. Yusuf Kaplan da "Öncü Kuşak ve Medeniyet Tasavvuru Yolculuğu" başlıklı söyleşide okuyucuyla buluştu.

MTO ile bütün sığ düşüncelere meydan okumaya çalıştıklarını ve ülkenin çocuklarının önünü açmak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Kaplan, "Türkiye'nin en parlak, en inanmış, en donanımlı ve entelektüel kuşağını inşallah Medeniyet Tasavvuru Okulu talebeleri oluşturacak." dedi.

Kaplan, ülke, dünya ve insanlık olarak zor ve zorlu bir süreçten geçildiğini, bu sürecin topyekun bir yok oluşu getirebileceğini, Batının tanrı ve hakikat fikrini yitirmiş, tabiatı delik deşik etmiş, ozon tabakasını delmiş, korona hapishanesine insanlığı hapsetmiş bir medeniyet olduğunu dile getirdi.

Nietche'nin insana yitirdiklerini hatırlatan bir düşünür olduğunu ve 120-130 sene önce Batının insanlığı bir felaketin içine sürükleyebileceğini söylediğini aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Nietche 'Avrupa ölüler evini andırıyor. Virüs bütün vücudu kaplamak üzere. Çöl büyüyor. Eğer böyle giderse önümüzdeki 200 yıllık zaman dilimi içinde insanlığı çok büyük bir yok oluş felaketi bekliyor' dedi. Öngörüsü bu, yani o dönemde sömürgecilik, emperyalizm aşamasına geçmiş. Bütün kıtaların sömürgeleştirildiği bütün denizlerin sömürgeleştirildiği bütün kültürlerin tarumar edildiği, bütün medeniyetlerin kökünün kazılmaya çalışıldığı bir zaman dilimi oldu.

Halbuki insanlığın İslam'ın sarıp sarmalayıcı, kucaklayıcı, bütün mahlukata rahmet nazarıyla bakan hakikatine, ekmek kadar, su kadar ihtiyaç hissettiği bir zaman diliminden geçiyoruz."

Bugün insanın mutlak sahtenin kölesine dönüştürüldüğüne işaret eden Kaplan, "İnsanların gönüllü köleleşmeyi, tüketmeyi, hızı, hazzı, hayatın kölesine dönüşmeyi özgürlük olarak algıladığı bir zaman dilimi bu. Böylesi bir zaman dilimi tam da İslam'ın şafağına ihtiyaç hisseden bir zamandır. onun için bu kuşak önemli bir kuşak bu nedenle gecemizi gündüzümüzü veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk hikayeciliğinin usta yazarı Mustafa Kutlu'nun onur konuğu olduğu 7. Üsküdar Kitap Fuarı, kitapların yanı sıra söyleşi ile imza etkinlikleriyle 27 Şubat'a kadar kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.