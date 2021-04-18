Son dakika haberi! ÜSKÜDAR SAHİL'DE ATLI BİRLİKLERDEN DENETİM

Son dakika gündem haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Sahil yolunda atlı birlikler denetim yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Sahil yolunda atlı birlikler denetim yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler, Üsküdar Sahili'nde denetim yaptı. Sahil şeridi boyunca devriye gezen ekipler, asayiş kontrolleri yaptı. Sahilde bulunan turistler atlı birliklerin fotoğrafını çekti. Yapılan denetimlerde kısıtlamayı ihlal eden kimseye rastlanmadı.

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