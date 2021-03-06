Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi - Son Dakika

Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi

06.03.2021 09:49
Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi, System.String[]

10 yıldır Muğla'nın Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde kalan ve 1 ay önce rahatsızlandığı için hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki usta sanatçı Altan Karındaş, bu sabah yaşamını yitirdi.

93 yaşındaki Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, bu sabah hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü oyuncu Melek Baykal sosyal medya hesabından duyurdu.

"YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ"

Sosyal medya hesabından acı haberi veren oyuncu Melek Baykal ise "Uzun zamandır hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti maalesef. Nurlarda uyuyun. Mekanınız cennet olsun. Sizi hep güzel hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı Alkan Karındaş yaşamını yitirdi

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

10 yıldır Muğla'nın Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde kalan ünlü sanatçı Altan Karındaş, bazı organlarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 1 ay önce hastaneye kaldırılmıştı.

Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi

SON RÖPORTAJINDA SİTEM ETMİŞTİ

Usta sanatçı son verdiği röportajda "Bütün camiaya kırgınım. Zamanında birçok insana yardımcı oldum. Çok koştular peşimden. Şimdi ortada yoklar. Keşke ev hanımı olsaydım bu kadar nankörlük görmezdim" diyerek sitem etmişti.

Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi

ALTAN KARINDAŞ KİMDİR?

30 Ağustos 1928 yılında dünyaya gelen Altan Karındaş, Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Şan ve Tiyatro eğitimi alan sanatçı; 1951 yılında Muhsin Ertuğrul'un Küçük Sahne'sinde sanat hayatına başladı. Şehir Tiyatroları, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Saim Alpago Tiyatrosu, Gen-Ar Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Bir dönem kendi adına da tiyatro kurdu. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi
Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi

Melek Baykal, Huzurevi, Ölüm, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin


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