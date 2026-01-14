Usta sanatçı Zihni Göktay\'dan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar

Usta oyuncu Zihni Göktay'dan üzen haber geldi. Turne kapsamında Ankara'ya giderken kaza geçirdiği belirtilen Göktay'ın, mola verdikleri tesiste düşerek kalça kemiğini kırdığı öğrenildi.

EŞİNİ KAYBETMİŞTİ, HUZUREVİNE YERLEŞMİŞTİ

Zihni Göktay, eşinin vefatının ardından evinin kentsel dönüşüme girmesiyle Maltepe'deki bir huzurevine yerleşmişti.

TURNE YOLUNDA DÜŞTÜ, KALÇA KEMİĞİ KIRILDI

Göktay'ın, organizasyonunu Deha Yapım'ın üstlendiği "Zihni Göktay ve Cihat Tamer İle Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı müzikli gösteri için Ankara'ya giderken mola verdikleri tesiste düştüğü belirtildi. İddiaya göre usta oyuncunun hastaneye götürülmesi gerekirken, oyunun sahneleneceği kültür merkezine yönlendirildi.

"BÜYÜK İHMAL" İDDİASI

Cumhuriyet'in haberine göre; Göktay, oyunu sandalyeden kalkmadan sahneledi. Daha sonra hastaneye kaldırılan usta oyuncunun kalça kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Maltepe Üniversite Hastanesi'nde ameliyat olan Göktay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yakın çevresinin, hastaneye götürülmeden sahneye çıkarılmasını "ihmal" olarak değerlendirdiği aktarıldı.