Son Dakika Haberleri: Üvey kardeşini pompalı tüfekle yaraladı
Son Dakika Güncel Üvey kardeşini pompalı tüfekle yaraladı

Üvey kardeşini pompalı tüfekle yaraladı

50 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

Üvey kardeşini pompalı tüfekle yaraladı, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

Eski İzmir Caddesi'nde berberde tıraş olan Ali Ekber A, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen üvey kardeşi Yusuf Kerim S. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Ağır yaralanan Ali Ekber A, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taksiyle olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada şüphelinin pompalı tüfekle berbere girme ve kaçma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Karabağlar, Ali Ekber, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:32 Kaynak: AA
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