Uygulama için gün sayılıyor! İşte gündemde olan 5 aşının tüm özellikleri - Son Dakika

Uygulama için gün sayılıyor! İşte gündemde olan 5 aşının tüm özellikleri

05.12.2020 11:33
Uygulama için gün sayılıyor! İşte gündemde olan 5 aşının tüm özellikleri, System.String[]

Herkesin merakla beklediği ve tüm umudunu bağladığı korona aşısında sona yaklaşıldı. Gündemde olan 5 aşının uygulanmasına sayılı günler kalırken; bu aşıların başarı oranları, teknik özellikleri, depolama koşulları ve elbette fiyatları da merak ediliyor. İşte merakınızı giderecek cevaplar...

Dünya üzerinde milyonlarca insanın hayatını direkt ya da dolaylı yoldan etkileyen koronavirüs salgını, etkisini artırarak devam ediyor. Tüm insanlığın umudu ise virüse karşı geliştirilen aşıların etkili olmasında.

Aşı çalışmalarına devam eden birçok ülke, klinik deneylerdeki sonuçları kamuoyu ile paylaşıp, aşının uygulanabilmesi için tarih veriyor. Hatta Çin, İngiltere, ABD, Almanya ve Rusya menşeili firmaların geliştirdiği aşılar için aylar öncesinden siparişler de verildi.

Büyük güne giderek yaklaşıyorken; aşıların tekniği, etkinliği, taşınma koşulları ve fiyatlarıyla ilgili de birçok detay merak konusu oldu. İşte merak edilen soruların cevapları:

AŞILARIN ETKİNLİK ORANLARI

Alman Biontech ve ABD'li Pfizer: Yüzde 95

ABD Moderna: Yüzde 94.5

İngiliz Oxford/Astra Zeneca: Yüzde 75

Rusya Sputnik V: Yüzde 92

Çin Sinovac/Coronavac: Yüzde 97

AŞILARIN TEKNİKLERİ

Geleneksel aşılarda enfeksiyona sebep olan virüsler, zayıflatılarak ya da etkisizleştirilerek vücuda enjekte ediliyor. Böylece vücut, kendisine zarar veremeyecek hale gelen virüse karşı mücadele etmeyi öğreniyor, bağışıklık kazanıyor.

RNA tabanlı aşılarda ise virüsün tamamı yerine, genetik bilgisini taşıyan RNA zincirinden kritik bir kısım vücuda enjekte ediliyor. Viral vektör aşılarında da yine gen teknolojisi kullanılarak, virüsün taşıdığı genetik materyalin bir kısmı, başka bir virüs içine yerleştiriliyor ve vücuda enjekte ediliyor.

Alman Biontech ve ABD'li Pfizer: M-RNA

ABD Moderna: M-RNA

İngiliz Oxford/Astra Zeneca: Viral vektör

Rus Sputnik V: Viral vektör

Çin Sinovac/Coronavac: Viral vektör

SAKLAMA KOŞULLARI NASIL?

RNA değişken bir yapıda olduğu için, Moderna ve Pfizer aşılarının daha düşük sıcaklıklarda muhafaza edilmesi gerekiyor. Normal soğutucularda kısa süre saklanabiliyorlar. Daha uzun süre muhafaza edilebilmeleri için ise eksi 20 ya da eksi 70 santigrat derecede tutulmaları gerekiyor. Viral vektör aşıları ise, normal saklama koşullarında uzun süre bozulmadan dayanabiliyor.

Alman Biontech ve ABD'li Pfizer: -70 Derece

ABD'li Moderna: -20 Derece

İngiliz Oxford/Astra Zeneca:4 Derece

Rus Sputnik V: 4 Derece

Çin Sinovac/Coronavac: -20 Derece

AŞILARI DOZ FİYATLARI NE KADAR?

Aşıların arasındaki bir başka fark da maliyetleri. Oxford ve Astrazeneca tarafından geliştirilen aşı en ucuz fiyatlandırmayı yaptı. Ancak bu fiyatlar ülkelerin aşı politikalarına ve nakliye ile ortaya çıkacak ücretlere göre değişebilir.

Alman Biontech ve ABD'li Pfizer:50 – 74 dolar

ABD Moderna: 39 Dolar

İngiliz Oxford/Astra Zeneca: 6 dolar

Rus Sputnik V: 20 dolar

Çin Sinovac/Coronavac: 60 dolar

TÜRKİYE, ÇİN VE ABD-ALMAN ORTAK YAPIMI AŞIDAN SATIN ALIYOR

Türkiye, Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısından 50 milyon dozun satın alınması için anlaştı. Ayrıca BioNtech/Pfizer aşısı ise şimdilik sadece 1 milyon doz sipariş edilecek. Aşılar vücutta yeterli bağışıklığı sağlaması için 3-4 hafta arayla iki doz uygulanacak. Bunun sebebi, ilk dozun uygulanmasından sonra geçen sürede azalan antikor miktarını, ikinci doz ile belli bir seviyenin üzerine çıkarmak.

Uygulama için gün sayılıyor! İşte gündemde olan 5 aşının tüm özellikleri

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Pfizer, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uygulama için gün sayılıyor! İşte gündemde olan 5 aşının tüm özellikleri - Son Dakika


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