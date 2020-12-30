Uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıp, 320 bin lirasını aldılar - Son Dakika

Uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıp, 320 bin lirasını aldılar

30.12.2020 11:20
Uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıp, 320 bin lirasını aldılar, System.String[]

ADANA'da Rafet D.'nin (62), üvey kız kardeşi Kader A. (18) ile ilişkiye girdiği anları gizli kamera ile çekip, görüntüleri eşine göndereceğini söyleyerek şantaj yaparak 320 bin TL alan Kadir A. (31) ile beraberindeki 4 kişi, 3 milyon TL daha istedi.

ADANA'da Rafet D.'nin (62), üvey kız kardeşi Kader A. (18) ile ilişkiye girdiği anları gizli kamera ile çekip, görüntüleri eşine göndereceğini söyleyerek şantaj yaparak 320 bin TL alan Kadir A. (31) ile beraberindeki 4 kişi, 3 milyon TL daha istedi. Rafet D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, Kader A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olay, 16 Mart günü merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Arazilere çit çekme işi yapan Rafet D., yanında işçi olarak çalışan Kadir A. ile birlikte bir çiftliğe gitti. İşlerini tamamladıktan sonra çiftlikten ayrılan Kadir A., Rafet D.'ye, para karşılığı birliktelik yaşadığını iddia ettiği bir kadın tanıdığı belirterek, "Çok yorulduk. Tanıdığım bir kadın var. Ona gidelim" teklifinde bulundu. Kadir A.'nın teklifini kabul eden Rafet D., işçisiyle birlikte fuhuş yapılan eve gitti. Evdeki kadınlardan Betül I. ile odaya giden Kadir A., Rafet D.'yi ise üvey kız kardeşi Kader A.'nın yanına gönderdi. Rafet D., burada Kader A. ile cinsel ilişkiye girdikten sonra evden ayrıldı.

ŞANTAJLA 320 BİN LİRA ALDILARGünler sonra Rafet D.'yi telefonla arayan Kadir A., "Elimizde Kader A. ile ilişkiye girdiğin görüntüler var. Eğer bize istediğimiz parayı vermezsen, görüntüyü eşine yollarız" diyerek tehdit etti. Bunun üzerine Rafet D., Kadir A. ile beraberindeki Betül I., Vedat G., Mehmet Sait A. ve Kader A.'ya 320 bin lira verdi. Bir süre sonra Kadir A., yeniden Rafet D.'yi aradı. "Bize 3 milyon TL ya da tarlanı vereceksin" dedi. İçinde bulunduğu durumu Rafet D. eşine anlattıktan sonra 23 Aralık'ta polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.2 KİŞİ TUTUKLANDIİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için adreslerini belirledikten sonra harekete geçti. Kiralık bir araçla seyir halinde olduğunu tespit ettiği Kadir A. ile Betül I.'yı Seyhan ilçesindeki Regülatör Köprü üzerinde polis ekipleri yakaladı. Diğer şüpheliler Vedat G. ile Mehmet Sait A. ise evlerine yapılan baskında gözaltına aldı. Kadir A.'nın üvey kız kardeşi Kader A.'yı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Polis ifadesinde şüphelilerin, suçu birbirlerinin üzerine atarak para almadıklarını öne sürdükleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadir A. ile Betül I., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Vedat G. ile Mehmet Sait A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıp, 320 bin lirasını aldılar
Uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıp, 320 bin lirasını aldılar
Uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıp, 320 bin lirasını aldılar
Uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıp, 320 bin lirasını aldılar
Uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıp, 320 bin lirasını aldılar

Türk Lirası, Mehmet Sait, Kamera, Kız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıp, 320 bin lirasını aldılar - Son Dakika


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