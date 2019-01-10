Son Dakika Haberleri: Uysal: "Sosyal Belediyecilikte 4 Başlıkla Çalışıyoruz"

Uysal: "Sosyal Belediyecilikte 4 Başlıkla Çalışıyoruz"

31 dakika önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Zabıta Müdürlüğü'nün geleneksel olarak düzenlendiği personel yemeğinde "Muratpaşa'da uyguladığımız belediyeciliğin bütün ülkeye yayılmasını istiyoruz.

Uysal:
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Zabıta Müdürlüğü'nün geleneksel olarak düzenlendiği personel yemeğinde "Muratpaşa'da uyguladığımız belediyeciliğin bütün ülkeye yayılmasını istiyoruz. Siyaset üstü bir şekilde, bütün insanları kapsayacak bir şekilde bütün Türkiye'ye mal olsun istiyoruz" dedi.

Başkan Uysal, Başkan Yardımcıları Hasan Kaçmaz ve Gülay Akın'la birlikte Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün her yıl geleneksel olarak düzenlendiği personel yemeğine katıldı.

Başkan Uysal, yemekte, 41 yıllık memuriyetin ardından emekliliğe ayrılan Şeref Güven'e plaketini ve teşekkür çiçeği takdim etti. Güven, 41 yılda 8 belediye başkanıyla çalıştığını belirterek, Antalya'nın eski belediye başkanlarından Selahattin Tonguç döneminde memuriyete başladığı söyledi.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Muratpaşa'da hayata geçirdikleri belediyecilik anlayışının 4 başlığının bulunduğunu söyledi. Bunlardan birincisinin parkları, cadde ve sokakları kapsayan fiziki mekanlara dair olduğunu belirten Başkan Uysal, ikincisinin ise sosyal hizmet çalışmalarını içerdiğini söyledi. Üçüncü başlığın "Komşulaşma" olarak ifadesini bulan kenti bütünleştirme, her koşulda bir arada olma istencini canlı tutma olduğunu belirten Başkan Uysal, "Dördüncü başlık bütün bunları eşit dağıtma. 'Alo' diyen herkesin hizmet alma hakkını herkese sağlama. Yani Turunç Masa üzerinden bütün hizmetleri dağıtmak" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi olarak bu 4 başlığı nüfusu 500 bine ulaşan bir ilçede gerçekleştirmeye gayret ettiklerini belirten Başkan Uysal, "Alnı açık, onurla, çocuklarının yüzüne bakabilen kamu görevlileriyiz. Bu nedenle, Muratpaşa'da uyguladığımız belediyeciliğin bütün ülkeye yayılmasını istiyoruz. Siyaset üstü bir şekilde, bütün insanları kapsayacak bir şekilde bütün Türkiye'ye mal olsun istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

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