Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığında devir teslim yapıldı - Son Dakika

Burhan Üstün'ün emekliye ayrılması nedeniyle yapılan seçimde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçilen Celal Mümtaz Akıncı, düzenlenen devir teslim törenin ardından göreve başladı.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Burhan Üstün'ün 10 Ocak 2021 itibarıyla yaş haddinden emekliliğe ayrılacak olması nedeniyle Yüce Divan Salonu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tören düzenlendi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeleri ve bazı emekli üyelerin katıldığı törende, Burhan Üstün'den boşalan Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçilen Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, görevi devraldı.

Törende konuşan Burhan Üstün, hizmetlerinden dolayı kendisine plaket sunan Akıncı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da Burhan Üstün'e emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluk, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı ve Başkanvekili Muammer Topal'a ise yeni görevlerinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Başkan Arslan, Burhan Üstün'e onur belgesi ve hizmetlerini simgeleyen armağanlar sundu.

Personelle vedalaşan Burhan Üstün, alkışlarla mahkemeden uğurlandı.

17 Aralık'ta seçim yapılmıştı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca, Burhan Üstün'ün emekliye ayrılacak olması nedeniyle boşalan Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı ile boş bulunan başkanvekilliği için 17 Aralık'ta seçim yapılmıştı.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliği görevine de Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçilmişti.

Celal Mümtaz Akıncı'nın özgeçmişi

Akıncı, Afyonkarahisar'da 31 Ocak 1957'de doğdu. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulunda okurken 1976'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak hukuk öğrenimine başlayan Akıncı, Hukuk Fakültesinden 1982'de mezun oldu.

Avukatlık mesleğine 1984'te Afyonkarahisar'da başlayan Akıncı, 2001'de Afyonkarahisar Baro Başkanlığına seçildi.

Celal Mümtaz Akıncı, Afyonkarahisar Baro başkanlığı görevini sürdürürken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 Ekim 2010 tarihli Genel Kurulunda yapılan seçim sonucu Anayasa Mahkemesi üyeliği görevine getirildi.

Akıncı, evli ve dört çocuk babası.