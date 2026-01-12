İstanbul\'da uyuşturucu operasyonunda avukat \'kurye\' çıktı

İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında uyuşturucuyu polis uygulama noktasından avukat kimliğiyle geçiren bir avukatın da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

BAHÇELİEVLER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de uyuşturucu madde 'imal ve ticareti' yapıldığı ihbarı üzerine 9 Ocak'ta operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan baskında polis, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 1 kilo 201 gram skunk, 217 kilogram kokain, 28 adet satışa hazır halde toplam 145 gram skunk, 21 adet satışa hazır halde toplam 27 gram kokain, 13 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 52 adet fişek cd 14 bin 550 TL para ele geçirildi. Gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 4 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal etmek ve satmak' suçundan tutuklandı.

AVUKAT KİMLİĞİNİ GÖSTEREREK POLİS KONTROLÜNDEN KURTULUYORMUŞ

Şüphelilerden avukat E.E.'nin polis uygulama noktalarından avukat kimliğini kullanarak geçtiği ve diğer şüphelilerle ortak hareket edip, kuryelik yaptığı belirtildi.

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 12 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı Yapılan çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliere yönelik operasyon düzenlendi. Sancaktepe Ataşehir ve Ümraniye'de yürütülen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanıp cezaevine gönderilirken, başka suçlardan cezaevinde bulunan 4 şüpheli hakkında da aynı operasyon kapsamında tutuklama kararı verildi.