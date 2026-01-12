İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı

İstanbul\'da uyuşturucu operasyonunda avukat \'kurye\' çıktı
12.01.2026 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda yakalanan kişilerden birinin avukat olduğu, uyuşturucu kuryeliği yaptığı ve polis noktalarından avukat kimliğini göstererek geçtiği öğrenildi.

İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında uyuşturucuyu polis uygulama noktasından avukat kimliğiyle geçiren bir avukatın da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

BAHÇELİEVLER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de uyuşturucu madde 'imal ve ticareti' yapıldığı ihbarı üzerine 9 Ocak'ta operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan baskında polis, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 1 kilo 201 gram skunk, 217 kilogram kokain, 28 adet satışa hazır halde toplam 145 gram skunk, 21 adet satışa hazır halde toplam 27 gram kokain, 13 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 52 adet fişek cd 14 bin 550 TL para ele geçirildi. Gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 4 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal etmek ve satmak' suçundan tutuklandı.

AVUKAT KİMLİĞİNİ GÖSTEREREK POLİS KONTROLÜNDEN KURTULUYORMUŞ

Şüphelilerden avukat E.E.'nin polis uygulama noktalarından avukat kimliğini kullanarak geçtiği ve diğer şüphelilerle ortak hareket edip, kuryelik yaptığı belirtildi.

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 12 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı Yapılan çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliere yönelik operasyon düzenlendi. Sancaktepe Ataşehir ve Ümraniye'de yürütülen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanıp cezaevine gönderilirken, başka suçlardan cezaevinde bulunan 4 şüpheli hakkında da aynı operasyon kapsamında tutuklama kararı verildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı
Sağanak hayatını felç etti Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Sağanak hayatını felç etti! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

22:09
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:42
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
20:14
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
19:45
Adana’da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 22:24:03. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.