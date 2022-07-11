Uyuşturucu tacirleri Dalaman polisini geçemedi - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu tacirleri Dalaman polisini geçemedi

11.07.2022 16:23
Uyuşturucu tacirleri Dalaman polisini geçemedi

Muğla'nın Dalaman ilçesine havayolu ile gelerek 3 ayrı havalimanı kontrol noktasından geçen uyuşturucu tacirleri, Dalaman Narkotik ekiplerini geçemedi.

Muğla'nın Dalaman ilçesine havayolu ile gelerek 3 ayrı havalimanı kontrol noktasından geçen uyuşturucu tacirleri, Dalaman Narkotik ekiplerini geçemedi.

Kurban Bayramındaki yoğunluğu fırsat bilen uyuşturucu madde tacirlerine Dalaman Narkotik ekipleri göz açtırmadı. Batman'dan İstanbul aktarmalı Dalaman'a gelen uyuşturucu tacirleri Batman Havalimanı, İstanbul Havalimanı ve Dalaman Havalimanı'ndan geçiş yaptıktan sonra Dalaman'a girişte Dalaman Narkotik Ekipleri tarafından yakalandı.

Turizm bölgelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara karşı başarılı operasyonlar gerçekleştiren Muğla Emniyet Müdürlüğü Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri Dalaman Havalimanı'na turizm bölgelerine dağıtılmak üzere yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini bilgisine ulaştı. Edinilen bilgiye göre Dalaman Havalimanı'nda gerekli tedbirleri alan ekipler, Batman Havalimanından yola çıkan ve İstanbul aktarmalı Dalaman Havalimanına gelen S.K isimli şahsı Dalaman Havalimanına iner inmez şüpheli hareketlerinden dolayı görevliler tarafından takibe alındı. Şüphelinin valizini aldıktan sonra havalimanindan ayrılacağı esnada Narkotik ekipleri tarafından S.K. isimli şahıs durduruldu. Dalaman Narkotik görevlilerine kullanıcı olduğunu söyleyerek görevlileri atlatmaya çalışmasına karşın Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri şahsın valizinde arama kararı almış, yapılan aramada valiz içerisinde bulunan giyisilerin arasında piyasa değeri 1 milyonu bulan kokain, toz esrar ve esrar ele geçirildi. Bin 676 gram esrar, 193 gram toz esrar ve 40 gram kokaine yürütülen soruşturma çerçevesinde el koyulurken, şüphelinin bayram dolayısıyla uyuşturucuları Marmaris, Dalaman, Ortaca ve Bodrum gibi turistik bölgeler de dağıtım yapacağı anlaşılmıştır. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Ortaca Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli ile polise mukavemette bulunan 4 kişi yakalandı Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli ile polise mukavemette bulunan 4 kişi yakalandı Son dakika haber: Akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı Son dakika haber: Akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirleri Dalaman polisini geçemedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:21 İzlenme rekorları kırdı! Plaja gelen 2 deniz aslanı güneşlenenleri kovaladı
16:17 Beşiktaş'ın yeni forveti Weghorst, Türkiye'den gelen mesajları açıkladı: Kariyerimde hiç yaşamadım
15:52 Kırgızistan'da düşen çığ turistlere kadar ulaştı! Son anda kurtuldular
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino kentine geri döndü
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
14:48 Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil
14:11 Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
13:30 AİHM, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'nın serbest bırakmayan Türkiye'yi suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'e misilleme geldi
13:26 Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 16:28:13. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu tacirleri Dalaman polisini geçemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement