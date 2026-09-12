Uyuyarak 14 bin 500 dolar kazanacaklar

Japonya’da düzenlenecek sıra dışı bir yarışma, “Uyuyarak para kazanılır mı?” sorusunu gerçeğe dönüştürecek. “Mattrace by Koala” adı verilen etkinlikte katılımcılar, 90 dakika boyunca mümkün olan en kaliteli uykuyu uyumak için yarışacak. Yarışmanın birincisi ise 2 milyon 220 bin yen, yani yaklaşık 14 bin 500 dolar ödülün sahibi olacak.

KOŞMAK YOK, SADECE UYUMAK VAR!

Bir yatak firması tarafından düzenlenen yarışmada katılımcılar, yataklarının üzerine uzanarak 90 dakika boyunca uyuyacak. Yarışmacıların uyku sırasında özel ölçüm cihazlarıyla verileri takip edilecek.

Uyku derinliği, uyku kalitesi, ne kadar sürede uykuya dalındığı ve uykunun ne kadar istikrarlı olduğu gibi kriterler değerlendirilerek her yarışmacı için özel bir “uyku skoru” oluşturulacak. Skorlamanın doktorların gözetiminde yapılacağı açıklandı.

UYUYANLARA RAHAT YOK!

Yarışmanın en dikkat çekici noktalarından biri ise katılımcıların yalnızca uyumaya çalışmayacak olması. Yarışma öncesinde “uyku egzersizleri” yapılacak ve uyku kalitesini etkileyebilecek çeşitli ürünler rastgele dağıtılacak.

Asıl sürpriz ise yarışma sırasında gelecek. Katılımcılar uyurken organizatörler tarafından “uyku bozucu” çeşitli müdahaleler ve beklenmedik olaylar gerçekleştirilebilecek. Böylece yarışmacıların dikkat dağıtıcı etkenlere rağmen kaliteli uykuyu sürdürebilmesi de test edilecek.

EN İYİ UYUYAN 2 MİLYON 220 BİN YENİ ALACAK

Toplam üç yarış şeklinde düzenlenecek etkinlikte her etapta yaklaşık 20 kişi mücadele edecek. Tüm katılımcılar arasında en yüksek uyku skoruna ulaşan kişi 2 milyon 220 bin yenlik büyük ödülü kazanacak.

Bunun yanı sıra en derin uyuyan yarışmacıya ve en sıra dışı uyku pozisyonuna sahip katılımcıya da özel ödüller verilecek.

YARIŞMA 5 EKİM’DE TOKYO’DA

“Mattrace by Koala” etkinliği 5 Ekim 2026'da, Tokyo'nun Minato bölgesindeki düzenlenecek. Yarışmanın üç etaptan oluşması ve etkinliğin 12.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Katılım ücretsiz olacak ve başvurular arasından seçim yapılacak.

Yarışmaya 20 yaşından büyük kişiler katılabilecek. Ancak yarışmada avantaj elde etmek amacıyla önceden bilerek uykusuz kalmak veya aşırı uyku eksikliğiyle yarışmaya katılmak yasak. Ayrıca uyku ilacı ya da uykuya yardımcı ilaçların kullanılması da kurallar arasında yasaklandı.