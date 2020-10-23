Uzaktan eğitim gören gençler için 'EBA' destek noktası' oluşturuldu - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği; uzaktan eğitim için, TÜGVA il binasını öğrencilerin kullanımına açtı.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği; pandemi süreci sebebiyle, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim gören gençlere yönelik projelerini geliştirmeye devam ediyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi; Eskişehir'de de 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Ancak evinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrencilerin de derslere katılım sağlamasını için TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği, binasını öğrencilerin hizmetine açtı, derslik için 'EBA' destek noktası oluşturuldu.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yılki eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim ile başlayarak, kısmi olarak yüz yüze eğitim ile devam ediyor. Evinde interneti olmayan öğrencilerimizin 'EBA' erişimine rahat ulaşabilmeleri için, il temsilciliği binamızı kullanıma hazırladık. İl binamızda ortaokul ve lise öğrencilerimiz uzaktan eğitimlerini takip edebilecekler. 'EBA' destek dersliğimizde; bir de danışman öğretmenimiz öğrenci kardeşlerimize yardımcı olmak için derslikte bulunacak. Vakıf binamızda bilgisayar ve sınırsız internet erişimi mevcuttur. Uzaktan eğitim süreci bitene kadar gençlerimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak 'EBA' destek noktamızı kullanabilirler. Tüm öğrencilerimizi, 26 Ekim 2020 tarihinden itibaren bekliyor olacağız" dedi. - ESKİŞEHİR