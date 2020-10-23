Uzaktan eğitim gören gençler için 'EBA' destek noktası' oluşturuldu - Son Dakika

Uzaktan eğitim gören gençler için 'EBA' destek noktası' oluşturuldu

23.10.2020 13:38
Uzaktan eğitim gören gençler için 'EBA' destek noktası' oluşturuldu, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği; uzaktan eğitim için, TÜGVA il binasını öğrencilerin kullanımına açtı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği; uzaktan eğitim için, TÜGVA il binasını öğrencilerin kullanımına açtı.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği; pandemi süreci sebebiyle, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim gören gençlere yönelik projelerini geliştirmeye devam ediyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi; Eskişehir'de de 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Ancak evinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrencilerin de derslere katılım sağlamasını için TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği, binasını öğrencilerin hizmetine açtı, derslik için 'EBA' destek noktası oluşturuldu.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yılki eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim ile başlayarak, kısmi olarak yüz yüze eğitim ile devam ediyor. Evinde interneti olmayan öğrencilerimizin 'EBA' erişimine rahat ulaşabilmeleri için, il temsilciliği binamızı kullanıma hazırladık. İl binamızda ortaokul ve lise öğrencilerimiz uzaktan eğitimlerini takip edebilecekler. 'EBA' destek dersliğimizde; bir de danışman öğretmenimiz öğrenci kardeşlerimize yardımcı olmak için derslikte bulunacak. Vakıf binamızda bilgisayar ve sınırsız internet erişimi mevcuttur. Uzaktan eğitim süreci bitene kadar gençlerimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak 'EBA' destek noktamızı kullanabilirler. Tüm öğrencilerimizi, 26 Ekim 2020 tarihinden itibaren bekliyor olacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Uzaktan eğitim gören gençler için 'EBA' destek noktası' oluşturuldu

Eğitim Bilişim Ağı, Eskişehir, Türkiye, TÜGVA, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Uzaktan eğitim gören gençler için 'EBA' destek noktası' oluşturuldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

BM duyurdu: Libya'da taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı Son dakika: Kayseri'deki bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Lokantada birbirlerine girdiler: Tekme ve yumruklar havada uçuştu İyi niyetinin kurbanı oldu: Eksik adres nedeniyle darbedilen kuryenin yaşama şansı milyonda bir
3 gol atan Yusuf Yazıcı'ya hocasından övgü dolu sözler: Ona güvenebileceğimi gösterdi 3 gol atan Yusuf Yazıcı'ya hocasından övgü dolu sözler: Ona güvenebileceğimi gösterdi         
13:12
Kilosu 40 liradan satılan hamsi talep görmüyor Kilosu 40 liradan satılan hamsi talep görmüyor         
12:56
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler         
11:41
Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim         
11:26
Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin         
11:16
Eşinin evi terk etmesine dayanamayıp kendini astı Eşinin evi terk etmesine dayanamayıp kendini astı         
10:53
Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:44
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:28
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor         
09:28
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor 8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor         
08:57
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 13:47:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzaktan eğitim gören gençler için 'EBA' destek noktası' oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei