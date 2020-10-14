Uzaktan eğitimle zayıflıyorlar - Son Dakika

Uzaktan eğitimle zayıflıyorlar

14.10.2020 09:06

Adanalı milli antrenör, zayıflamak isteyen kişilere uzaktan eğitimle 1 ayda en az 10 kilo verdiriyor.

Adanalı milli antrenör, zayıflamak isteyen kişilere uzaktan eğitimle 1 ayda en az 10 kilo verdiriyor. Pandemi döneminde de spor salonuna gidemeyen vatandaşlara evlerinde kilo verdiren antrenör, sosyal medyadan da binlerce kişiye özel ders veriyor. Şehir dışında yaşayan ve 7 ayda 50 kilo veren bir kişiyse değişimiyle dikkat çekti.

Vücut Geliştirme ve Fitness Milli Antrenörü Soner Kul (35), zayıflamak isteyen kişilere özel programlar hazırlayarak kilo vermelerine yardımcı olurken 8 sene önce sosyal medyanın gücünü kullanmaya başladı. Özel programlarla 1 ayda 10 kilo verdirme garantisiyle yola çıkan Kul, bir doktor ve bir diyetisyenle de anlaşarak zayıflamak isteyen kişinin kan tahlillerine bakıp, nasıl bir çalışma temposu olduğunu öğrenerek ona göre program hazırlıyor. Yaklaşık 8 yılda birçok kişinin kilo vermesini sağlayan antrenör, pandemi döneminde spor salonuna gidemeyen ve kilo alan birçok vatandaşın da tekrardan formuna kavuşmasını sağladı.

"Kan değeri çok önemli"

Bir kişinin sporda sağlıklı kilo vermesi için ideal kan değerlerinin bilinmesi gerektiğini belirten Soner Kul, "Diyetisyen ve doktorlarla birlikte geliştirdiğim sistem sayesinde insanlara ideal kiloları üzerindeki 10 kiloyu 1 ayda verdirmeyi vaat ediyoruz. Bunu uzaktan eğitim sistemiyle gerçekleştiriyoruz. Uzaktan eğitimde sosyal medyanın gücünü kullanıyoruz. Bize ulaşan insanlara antrenman programlarıyla, sağlıklı beslenme listeleriyle ideal kilolarına ulaştırmayı sağlıyoruz. Öncelikle bir kişinin uzaktan eğitimle bizim programımıza başlayabilmesi için kan değerlerini almamız lazım. Sağlıkla ilgili bir problemi var mı bilmemiz lazım. Kan değerleri bizim için çok önemli çünkü kilo verme programlarında eğer kan değerleriyle ilgili bilginiz yoksa ve vitamin düşüklüğü, hormonlarda bir sıkıntı yada insülin direncinde düzensizlik varsa istediğiniz kadar spor yaptırın o kişinin kilo vermediğini görürsünüz. O nedenle diyetisyen ve doktorumuz kan değerlerini kontrol ettikten sonra ona yönelik bir beslenme programı hazırlıyorlar. Bizde kişinin durumuna göre antrenman programı hazırlayıp ona Whatsapp veya sosyal medya üzerinden ulaştırıyoruz. Yaklaşık 1 ayda 10 kilo vermiş oluyorlar" diye konuştu.

"Kilo vermezse ücretini geri iade ediyoruz"

Pandemi döneminde uzaktan eğitim spor programına talebin çok olduğunu söyleyen Kul, "Pandemi nedeniyle spor salonuna gidemeyen insanlar için tamamen ev ve ofis programları hazırlayıp onların evlerinde veya iş yerlerinde egzersiz yapmalarını sağlıyoruz. Spor salonuna gitmek isteyen varsa da ona göre program hazırlıyoruz. Adana'da olanları zaten isteğe göre kendi spor salonumuzda çalıştırıyoruz. Eğer bir kişi kiloyu veremezse de ödemiş oldukları ücretleri iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"20 bin kişinin yüzde 70'i de kilo vermiştir"

Yurt dışından da çok talep geldiğini kaydeden Milli Antrenör Kul, "Şu anda Amerika'da 150'ye yakın üyemiz var. Almanya'da, İsveç'te, Afrika'da üyelerimiz var hep. Oralarda yaşayan Türk vatandaşları ve onların çevresindeki arkadaşlarına yardımcı oluyoruz. Ben uzaktan eğitimi 8 yıldır yapıyorum ve 8 yılda ortalama 20 bin kişiyle çalışmışız. Bu 20 bin kişinin yüzde 70'i de kilo vermiştir" şeklinde konuştu.

"Hem sporumu hem de diyetimi yaptım"

Kuaför salonlarının kapalı olduğu dönemde evden çıkmayan kuaför Mustafa Sav ise uzaktan eğitim programı sayesinde 24 günde 8 kilo verdiğini belirterek, "Pandemi döneminde evden çıkamadığım için 85 kiloya ulaştım. Sosyal medya üzerinden Soner Bey'le tanıştım ve uzaktan eğitim programına başladık. İlk 15 günde 6-7 kilo verdim. 15 gün sonra yüz yüze tanıştık ve buraya gelip yağ oranıma, tartıda kiloma bakıldı. Şu an 24'üncü günüm ve ben 8 kilo verdim. Program 35 gün sürüyor ve büyük ihtimal program bitene kadar 10'un üzerinde kilo vereceğimi düşünüyorum. Hem sporumu hem de diyetimi yaptım. Şu anda gayet kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu.

Öte yandan Ankara'da yaşayan ve uzaktan eğitim programıyla 7 ayda 127 kilodan 77 kiloya düşüp 50 kilo veren Emrecan Bükme'nin değişimi dikkat çekti. - ADANA

Uzaktan eğitimle zayıflıyorlar
Uzaktan eğitimle zayıflıyorlar
Uzaktan eğitimle zayıflıyorlar
Uzaktan eğitimle zayıflıyorlar
Uzaktan eğitimle zayıflıyorlar
Uzaktan eğitimle zayıflıyorlar
Uzaktan eğitimle zayıflıyorlar
Uzaktan eğitimle zayıflıyorlar
Uzaktan eğitimle zayıflıyorlar
Uzaktan eğitimle zayıflıyorlar

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Uzaktan eğitimle zayıflıyorlar - Son Dakika

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