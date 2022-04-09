Uzay Ajansı Başkanı Danışmanlık Teklif Etti Ama…" - Son Dakika

Uzay politikaları ve teknolojileri uzmanı Prof. Dr. Fuat İnce, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının konuğu oldu.

Radyo Gar'da yayınlanan programa katılan İnce, Türkiye'nin bir uzay ajansı olması yönünde verdiği mücadeleyi anlattı.

1993 yılından bu yana bu konuda uğraşlar veren İnce, Türkiye Uzay Ajansı'nın 2018'de kurulmasını medyadan öğrendiğini söyledi.

Konuştukları bir sohbette Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın kendisine danışmanlık teklif etmesine rağmen bir daha ses çıkmadığına dikkat çekti.

İşte İnce'nin sözlerinden satırbaşları:

"1.5 SAAT KONUŞTUK"

"1993'te Devlet Planlama Teşkilatı'na başvurduk. 'Bir uzay ajansı kurulması uygun olur mu?' diye… Başbakanlık bir komite kurdu. Başkanı ben oldum. 20-25 kadar devlet kurumuyla toplantılar yaptık. Uzay ajansı kurulsun diye DPT'ye rapor verdik. 'Biz devleti küçültmeye çalışıyoruz, siz yeni bir kurum diyorsunuz' dediler. 'Proje bazında bakalım' dediler."

"1998 ya da 1999… (Bülent) Ecevit başbakanken bir girişim daha oldu. 3-4 toplantıdan sonra bir yere varmadı. Kendi kendine kapandı konu."

"2004'te Hava Kuvvetleri bir girişimde bulundu. Bir rapor verildi hükümete, 2006 sanıyorum. Ama olmadı."

"2018'e kadar da arada bir şey olduysa da benim haberim yoktu. 2018'de bir uzay ajansının kurulduğunu da medyadan öğrendim, bir dahlim olmadı."

"Uzay ajansında aktif bir göreviniz var mı?" sorusuna da "Hayır" diye cevap veren İnce şöyle devam etti:

"Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla Uzay ajansı Başkanı ile görüştük. Daha göreve başlamamıştı bile. 1.5 saat konuştuk. Serdar bey akıllı bir insan. Bilgili, iyi bir mühendis. Fakat uzay konusunda bir bilgisi yok. 'Danışman olarak çalışır mısınız?' diye sordu. 'Tabi dedim, seve seve.' Ama sonra kendisinden bir şey duymadım."

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