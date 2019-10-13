Son Dakika Haberleri: Üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti

Üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti

5 dakika önce

Kırşehir'de üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Kaman ilçesine bağlı Kurancılı beldesinde Haydar Yusuf Pirihan'ın (4) üzerine televizyon devrildi.

Odaya girdiğinde torununu yaralı halde gören babaanne Güllü Köse, komşularının yardımıyla Haydar Yusuf'u Kaman Devlet Hastanesine kaldırdı.

Başından ağır yaralanan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze, belde mezarlığında defnedildi.

Çocuğun akrabası Murat Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ailesi Haydar Yusuf'u babaannesinin yanına bırakmış. Babaannesi çizgi film açıp, yemek hazırlamaya mutfağa gitmiş. Gelen gürültü sesiyle babaannesi odaya girdiğinde, 70 ekran tüplü televizyonun çocuğun üzerine devrildiğini görmüş." diye konuştu.

Üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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